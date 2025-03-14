婚展2025｜情人節好去處！3月大型婚紗節攻略：餅卡優惠/折扣禮品

【婚展2025/籌備婚禮】打算結婚的準新人或正在籌備婚禮的新人們注意了，大型婚展又來了！今次的「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025」 及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2025」在3月14日開鑼，想實現最夢幻的婚禮，必須要做足準備，收集最齊全的婚禮資訊。而婚展則是個好機會，能夠一次性獲得訂婚、婚紗照、婚禮籌備等婚嫁資訊，場內更有不少限時優惠。



明白到準備婚禮事項繁多，《01女生》已為你盤點好今個婚紗展的必去重點，讓你的備婚日常可以更加得心應手！

3月婚展2025｜重點1. 入場即享驚喜獎賞

今次婚展首日正好是白色情人節，為增添浪漫氣氛，首500對購票入場情侶即可獲贈白玫瑰一枝及精美小禮物乙份。其後兩日，購票入場情侶亦會獲贈價值超過HK$100的甜蜜禮品包，禮品包括包括得果定™️ Cool潤喉糖、Sweety Eyes by cl mall隱形眼鏡、威潔33洗衣珠、永樂粉麵回禮小禮品、Lunestil樂夢甜雙層睡眠膠囊等，一同分享福氣與甜蜜。另外，只要完成大會指定動作並填交簡單表格，更可額外得到一份小禮物。

3月大型婚紗節｜禮物先到先得，數量有限，送完即止！（IG@hkweddingexpo）

3月婚展2025｜重點2. 14大星級餅咭優惠

無論是作為送禮選擇或是支付婚禮相關費用，餅咭禮券都是婚禮中不可或缺的要素。今次婚展中齊集14間人氣禮券參展商參展，中西餅咭及禮券都有，包括奇華、A-1 Bakery、榮華、美心西餅、東海堂 アローム、恆香、Häagen-Dazs™️、鴻福堂、LIFETASTIC、龍島、PAUL LAFAYET、永樂粉麵廠、阿嫲現烤手工蛋糕及Grandma's Scones，新人們可以自由選擇所需，貨比三家，入手心儀之選！

3月大型婚紗節｜齊集14間人氣餅咭禮券（IG@hkweddingexpo）

3月婚展2025｜重點3. 場內加倍豐富獎賞

婚展中除了有大量婚禮商戶提供折扣外，場內特設一個「愛情探險隊」搜集遊戲。只需完成「愛情探險記錄冊」上的任務並收集獎章，即可換取豐富的禮品，成功收集所有獎章最高更可獲價值HK$2000的禮券。

如果已有心儀消費目標，場內消費超過HK$1,000，亦可獲贈禮品一份，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等，讓快樂加倍！

3月婚展2025｜重點4. 婚嫁資訊滿滿

最關鍵的籌備婚嫁資訊你又掌握好了嗎？婚展這邊芸集婚禮達人與供應商，小至婚禮預算、婚禮場地、婚禮主題與風格，大至婚禮流程、婚禮用品等，這邊都可以解答得到你。

今次婚展更有一連串精彩、實用的婚禮資訊：中式創意輕婚禮、夫妻溝通術、解構日本海外婚禮，以及由「析色生妝」的色彩鑒定團隊特設「模範夫妻婚色事務所」，分享如何以個人色彩入手最合適的婚衣等，讓大家都可以更好地籌備婚禮，確保每個婚禮細節都能順利進行！

3月大型婚紗節｜婚嫁舞台（HK Wedding Expo）

「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025」 及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2025」詳細資料：



日期：2025年3月14至16日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：HK$25/位

