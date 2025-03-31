老公人工係自己成倍但食飯供樓都AA？網友鬧：點解要同呢種人結婚

AA制是指「各付各的」消費方式，常見於聚餐、旅行或其他共同支出場合，避免一方負擔過多費用，特別是在年輕人或朋友之間較為普遍。



有一名人妻抱怨，老公的月薪是她一倍之多，兩人婚後對方卻要求任何開銷都必須AA，讓她頗有怨言。其他人無言苦勸，

夫妻也AA是什麼意思？趕快離婚吧！

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部分夫妻會選擇在日常開銷上各自分擔費用，通常以均分或按比例分攤的方式進行，而非由其中一方全額負擔或完全共享財務。這種模式在雙薪家庭較為常見，尤其是在年輕夫婦或經濟獨立性較高的伴侶間，然而若是雙方的收入差距很大，恐怕就不太適用。

一名人妻在爆料公社發文表示，老公月薪85K台幣（折合約2萬港元）、自己的月薪40K台幣（折合約9400港元），對方卻要求家裡所有的開銷都必須均分，也包括房貸，她光是要負擔每月餐食及固定支出等，薪水就會剩不到1萬元（折合約2300港元），根本難以有存款，她無奈表示「大家覺得公平嗎？」

不少人看不下去留言，

「這種人幹嘛跟他結婚？傷害自己的人生」

「一開始知道就別結婚，如果結婚後知道就離婚吧」

「夫妻也在AA是在A啥，離婚吧」

「離婚吧，記得追討贍養費」

「快閃，他只想騙人家女兒去打種」

「那還要這個男人幹嘛」



有網友建議，

「可以把老公薪水多出來的存起來，剩下的再來AA，這樣比較公平」



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但也有人說，

「事出必有因，男人會這樣大多都是覺得這女的不值得他這樣為她付出，至於為什麼就不得而知了，因為正常老公不會這樣，在網路上看到的大多都是結果，然後跟一堆一面倒的風向」

「AA是為求夫妻雙方之間的平等，夫妻共同拿出一筆為家用，但老公願意再多拿一點，那則是對這個家庭的用心照料與對妻子的愛；而妻子願意多做一道好吃的給老公，也回應了這份愛，其實不計較，這不也才是夫妻相處之道嗎？」

「撇除AA問題，到底為什麼覺得收入比較高的那方就要多出錢？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】