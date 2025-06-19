A0女特別難追？一眾男苦主點頭共鳴　「母胎單身」女親揭3大原因

追求女生有許多「眉角」，網絡上也充斥著各式各樣的戀愛教學文。



不過近來卻有一名男網友稱，不知該如何追求「母胎單身」的女性，覺得她們相較有經驗的人更難追。貼文一出，許多苦主也紛紛點頭；該文也釣出許多母單女說明原因。

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男子在Dcard以「母胎單是不是真的比較難追」為題發文，提到自己最近在追求一個沒有戀愛經驗的女生，但無論對她再好，對方卻不為所動；更令他感到無奈的是，母胎單身的人似乎都對戀愛有一點幻想，總希望追求她的男生能像偶像劇一樣浪漫又有顏值。以上種種都令原PO感到無力，因此想聽聽大家的想法，

「是不是單身久了，不知道怎樣算喜歡一個人？還是有其他什麼原因？」



問題拋出後，許多曾追求過「母胎單身」的男性也瞬間爆共鳴，

「母單女絕大多數不是不想談，只是通常對初戀的要求和想像都特別高，有時候可能高到不切實際」

「看過好幾個母胎單的共通點就是標準都很高」

「真正的問題是他們自己毛一堆，對方稍微這裡怎樣他們就覺得這個人不行」

「母單超難追的，幫忙介紹對象介紹到最後都會想放棄她」



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不過該文也釣出許多單身至少20年的女性留言，眾人也點出母單女較難追的3大關鍵，

「可能不太會分辨男生是不是對自己有意思」

「不知道對方是對我有意思，還是單純把我當朋友」

「或許是因為單身久了，覺得談感情麻煩，又或者對人有防備心」

「就是要看有沒有足夠喜歡到讓她走出舒適圈」

「母單因為很耐得住寂寞，加上很需要安全感，所以不太會多想如果有另一半的事情」

「母單太懂得如何過好生活了，所以寧缺勿濫」



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