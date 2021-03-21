口罩護理｜MUJI推口罩香薰貼除口氣　5大肌膚問題或選錯保濕產品?

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-21 12:00

【MUJI無印良品｜好物推介】春去夏來，口罩自去年始成為新日常，但悶熱天氣也令口罩易有異味，除了勤換口罩，口罩專用香薰貼也是我們的好幫手。

【MUJI】無印良品推出口罩專用香薰貼。（品牌圖片）

MUJI口罩專用香薰貼：持久去除口水味、口氣異味

即使勤換口罩，悶熱、潮濕天氣也易令口罩產生異味，無印良品MUJI就推出口罩專用香薰貼紙，在日本自推出後大受歡迎，成為日本女生整理儀容絕不可缺之物，香港原來亦有發售。

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皮膚科醫生5招保養口罩肌：一不留神或養成易生暗瘡膚質？

除了被氣味問題困擾，不少人也表示戴口罩後，皮膚更易敏感，本來沒有甚麼皮膚問題，多戴口罩卻常常生暗瘡。韓國皮膚科專家也在新聞節目《News Today Smart Living》中指出，口罩內層容易變得潮濕侷促，對習慣化妝的女生或有很大影響，因為化妝品溶掉凝聚後會堵塞毛孔，令皮膚痕癢不適，甚至引起起毛囊炎等情況，

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