擺脫月光族！2大儲錢App記帳仔細降購物慾　編輯實測：即戒坐的士

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-20 11:00

【儲錢App｜慳錢女生】每月總莫名其妙變「月光族」？要養成良好的理財習慣，記者是次實測2款「儲錢App」，不但降低購物欲，更撇甩了每月成為月光族壞習慣，大家必定要試試！

▼▼▼記帳看似簡單又無用，6位女星分享儲蓄的第一步就是「記帳」｜點擊看劉佩玥的「333概念」龔嘉欣的「分戶儲蓄法」與譚凱琪的「衣物斷捨離法」等等▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

「Money＋」簡化的操作 乾淨無廣告：仔細記帳降低購物欲！

「Money＋」的設計走「少女風」，十分可愛，介面也十分簡單，似是放在電話內的帳簿與計算機，用家只要打開帳簿，每天按欄目輸入消費與收入，手機應用程式便會自動計算，製作簡易圖表。

▼▼▼「Money＋」簡化的操作，乾淨無廣告，點擊看「Money＋」６大優點與缺點▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

誠實用後感：

相信每人也有感，洗費不多，薪金卻總是不夠用，七除八扣，便所剩無幾。筆者曾設立目標，無論每月支出有否變勳、有否特別洗費，也要儲一定數金額，結果當然是失敗，捱得了一星期，捱不過一個月，因此，了解自己的支出學習慣，再從而作出調整與省減，是十分重要。

「Money＋」設計雖然簡單，但記帳仔細，反而令筆者降低購物慾，每次購物也必三思而後行，令筆者發現最大筆的開支竟是坐的士！

郭書瑤從小便養成儲蓄、投資的習慣，默默耕耘多年，已經是買下千萬豪宅的「小富婆」，原來她也有自己一套理財之道，當中也不少得記下每筆洗費。（yaokuo@instagram）

「記帳城市」邊玩邊記帳 找出專屬的省錢策略：月尾提示最「恐怖」！

「記帳城市」的版面與《模擬城市》有點相似，都是要一步一步建構城市，不同的是，用家每記下一筆開支，手機應用程式就會有所獎勵，鼓勵想「升級」的玩家多記帳，讓用家邊玩邊儲蓄，養成良好的消費習慣。

▼▼▼「記帳城市」邊玩邊記帳，點擊看「記帳城市」5大優點缺點▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

誠實用後感：

筆者為了養成儲錢習慣，曾下載不同的手機應用程式，但大多都分單調，使用了數日便不了了知。但「記帳城市」有如遊戲一般，引人繼續使用。不過，最「恐怖」功能是到了月尾，它會彈出提示，詢問每項數目較大的開支：「需要，還是想要？」筆者驚恐之餘，也反思原來那麼多筆開支根本是不必要，更成功撇甩莫名其妙變月光族壞習慣－如不記帳也不知每月也花數百元在咖啡上！

同場加映：

▼▼▼不少女星也自有一套省錢攻略，比只是盲目儲錢有效得多！點擊看林依晨以「信封理財法」還清家中負債，更可以「儲到錢買樓」？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼郭書瑤從「低收入戶」，到25歲成功購入千萬豪宅靠的是她理財之道，按圖即看4招郭書瑤賺錢、儲錢秘訣▼▼▼