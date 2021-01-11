【萬千星輝頒獎典禮2020】王浩信在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再奪視帝成為「最佳男主角」，在台上除了多謝製作團隊緊守崗位，亦感謝太太陳自瑤（yoyo）悉心照顧女兒。不過，鏡頭一轉，陳自瑤卻反應冷淡，面無表情。

陳自瑤反應冷淡 深夜IG Story惹猜想？

王浩信曾以《踩過界》奪得「視帝」，昨晚再以《踩過界II》再下一城，他少有地在台上感謝太太與家人：「在這兒我要多謝家人，多謝Yoyo，非常悉心地照顧女兒，我要多謝我爸爸媽媽，媽媽，我在你面前真是不敢說，首先我要祝你生日快樂，我想告訴你，多謝你一直在我身邊做我強大的後盾，這個獎我給你，最後我要多謝我的女兒。」不過，陳自瑤冷淡的反應卻惹來討論。

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黑面疑雲直指「分了心」 新帖文疑回應王浩信？

陳自瑤在頒獎典禮後接受訪問時指，自己只是因為「分了心」，又指支持老公，悉心照顧女兒是理所當然的事。她又指，二人未有計劃慶祝，但感到不適，會先行回家。除了昨晚深夜發文，今日中午亦再次分享靚相及感受。

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陳自瑤IG分享金句早露端倪：女孩子⋯⋯要有自己的底氣

陳自瑤與藝人王浩信結婚8年，很多人都憑網上的蛛絲馬跡，多年來揣測二人是否婚變。他們也未有回應，王浩信工作依舊，陳自瑤剛過去的39歲生日，則自信滿滿地分享送給自己的「生日禮物」，上載一輯絕美寫真，又寫下許多金句勉勵一眾女生。

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簽下婚書 不是幸福的保證？

陳自瑤與藝人王浩信的婚姻，是是非非，大概只有二人才知曉，不過大概婚姻本來就這樣，婚前婚後，都是各活各的，不過有人陪陪你；更多人誤會，婚姻是愛情的終點，簽下一紙婚書後，幸福就自自然然來臨。台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫《婚內失戀》一書，指正正是這種無謂的憧憬，殺掉婚姻，讓許許多多的女生「婚內失戀」。

萬千星輝2020｜陳自瑤不時強調要「活出自己想要的模樣」，相信不論婚姻關係如何，也無法影響獨立自主的她。（chenchiyiu@instagram）

婚內失戀：結了婚或那些愛情長跑的人 如何不當個「活死人」？

社會愛標籤，不結婚、沒戀愛的女人是「剩女」。但鄧惠文覺得，事實是許多女人結婚了也不快樂，而那感覺比未婚的熟女更像「leftover」－「曾歡喜期待被吃掉而融入一個人的生命。結果，只有一小部分被吃掉⋯⋯不掙扎的話，就會被遺忘到徹底變成廢物。但若掙扎，約莫也只是徒勞，只會遭到更無情的嫌棄。」結了婚，或那些愛情長跑中的情人，可以如何不當個「活死人」呢？

萬千星輝2020｜陳自瑤與藝人王浩信結婚8年，多年來被揣測二人是否婚變，不過近年Yoyo大多上載個人或與女兒相關的照片。（chenchiyiu@instagram）

不想「失戀」？先別當依附着伴侶的人

作者鄧惠文認為，沒有「老夫老妻」這回事，一旦覺得失去了戀愛感覺，便是失戀。而不論是愛情長跑還是在婚姻內，會「失戀」最主要是因為懶惰。她指大多人要是面對情人不再熱情如初，女的怪責或會自己不夠漂亮，不再吸引；男的或會歸咎於自己不夠成功，身邊人才看不起他⋯⋯她分析，其實都不過自卑心作崇，真正的原因是－懶惰，原地踏步。她寫：

不管是為了甚麼原因，無法繼續擴展自己的眼界，整個人變得單一平面而不再有立體感，沒有生機，沒有新的可能性，這就是一個無趣的人。 《婚內失戀》

因此，時時求進步，時時發展興趣是十分重要的事。畢竟，相識時候，你不也是覺得對方有趣才覺可愛嗎？而為何因愛而結婚，最後卻因結婚而止步、成為一個依附着伴侶的人呢？

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