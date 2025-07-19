另一半經常以「為你好」作理由操控你？恐怖情人5大警訊+自救方法

「每天問你在哪、和誰」、「一吵架就用分手、傷害自己威脅你」這些情境，可能不是戀愛，而是恐怖情人的控制劇本要如何預防恐怖情人？枕邊人是恐怖情人怎麼辦？



《網路溫度計DailyView》盤點整理專家剖析「恐怖情人」的警訊以及求助管道。

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恐怖情人5大警號 附應對方法教你學會自保（01製圖）

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當「愛」變質成控制

戀愛應該是互相扶持的關係，但如果你的伴侶總是查勤、翻你手機，甚至在你說出「我們分手吧」時，用威脅或騷擾的方式糾纏不清，這樣的「愛」可能早已變質。現代社會中，這類以情感名義進行控制甚至傷害的行為，被稱為「恐怖情人」。台灣台北市立萬芳醫院精神科醫生許元彰表示，目前醫學界尚無針對「恐怖情人」提出專門的疾病分類，但這已成為值得關注的社會議題。

不是「太愛你」 而是不懂怎麼愛人

許元彰醫生指出，恐怖情人並非單純的個性偏差，他們往往具備特定心理特質，包括情緒起伏大、控制欲與佔有欲強，無法接受關係終止，甚至試圖隔離伴侶與外界的連結。他們經常缺乏理性溝通能力，會以指責、威脅、情緒勒索甚至暴力手段，試圖留住對方。

個案被跟蹤、潛入家中 不敢再安心生活

許元彰醫生曾收治一名年輕女性，因長期失眠與焦慮前來就診。問診中發現，她的焦慮源自於一段早已結束的感情。分手後，前伴侶仍不斷出現在她住家樓下，進行跟蹤與騷擾，甚至趁她外出時潛入住處翻動物品，並透過社群媒體發送帶有情緒勒索意味的訊息。這些行為造成她無法安心生活，睡眠受干擾，情緒瀕臨崩潰。

所幸，這名個案在心理輔導、藥物治療與法律協助的多方介入下，焦慮狀況已明顯改善，加害者的不當行為也被成功遏止。許元彰醫生提醒，許多受害者因擔心家人擔憂，或害怕激怒對方選擇隱忍，反而讓問題惡化。他鼓勵遇到相同處境的人，一定要勇敢求助，無論是心理諮商還是法律協助，都是保護自己、脫離傷害的關鍵一步。只有正視問題，才能真正走出恐怖情人的陰影，重拾安穩的人生。

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自戀、自卑或疾病 恐怖情人其實也很脆弱？

「恐怖情人有時看似只是『太在乎』，但背後常隱藏更深層的心理不安，」許元彰醫生說明，有些人因自卑，害怕被遺棄，所以試圖掌控對方的一舉一動；另一些人則因過度自戀，無法接受伴侶的拒絕，於是轉為報復行為。少數個案也可能因潛在的精神疾病，使其情緒調節能力下降，做出極端行為。

這類行為對受害者造成的不僅是身體安全上的威脅，更是長期的心理壓迫與創傷。許多受害者在長時間的監控與威脅下，失去對人際互動的信任感，甚至出現創傷後壓力症候群（PTSD）等心理反應。

關係不是忍耐！出現這些警訊請及早求助

許元彰醫生提醒，在戀愛關係中，雙方應定期檢視自己的心理狀態與相處模式，評估這段關係是否健康、平等。他也呼籲，若發現對方出現以下行為，應提高警覺、尋求協助，不要一味忍讓：

● 控制你的行蹤與交友，要求全天回報行程

● 翻閱你的手機、通訊紀錄，要求帳號密碼

● 以「為你好」為名義，限制你的行動自由

● 對你施加言語壓力、情緒勒索，甚至威脅自傷或報復

● 分手後持續跟蹤、騷擾或潛入私領域



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求助三步驟：心理、醫療、法律資源並行

針對已受到騷擾或威脅的受害者，許元彰醫生建議可結合心理治療、藥物協助與法律資源三方面介入，並鼓勵勇於求助，

「很多人因害怕家人擔憂或擔心加害者報復而選擇隱忍，這反而會讓問題惡化。要記得，恐怖情人不是你能改變的人，但你可以決定結束這段傷害。」



戀愛不應是一場消耗，而是互相成就。當一段感情讓你感到窒息、恐懼、甚至害怕活著，請相信，你有離開的權利，也有獲得平靜與安全的可能。

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