女生單身很久沒人追？ 網民提1理論指配搭「這物」會令男人卻步

珍珠象徵優雅高貴，不過最近卻有網友認為這是「阻礙脫單單品」。



不少女網友在網絡上討論分享，認為看起來太貴的飾品、配件等，會讓男性認為和對方交往要花很多錢，導致潛在對象「嚇跑」。

相關文章：洞悉男性心理 男人鍾意你會有的8種行為表現：對眼不由自主望你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

據《紐約郵報》（New York Post）報導，網友提出「珍珠耳環理論」（pearl earring theory），說自己可能就是因為戴珍珠飾品，才會遲遲沒有找到對象。一名網絡創作者Morgan Mcguire近期在TikTok帳號@morganmcguire上分享影片。她表示，自己一直到最近才聽說這項理論，驚覺自己可能就是因為這些飾品才單身那麼久。

影片中她秀出珍珠耳環和有珍珠設計的美甲，無奈表示，真的因為這樣就找不到另一半嗎？不少網友表示，自己從小到大戴珍珠飾品，因為那是傳家寶，也的確一直都沒有「遇到對的人」。但許多女網友都表示，就算這樣也還是會用珍珠飾品，有網友就說，

「這只是幫妳篩選掉不適合的人」

「戴起來很有氣質啊！我還是要戴」



相關文章：6招家中招桃花風水擺放 切忌擺乾燥花 臥室擺「這1物」快速脫單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

除了珍珠耳環理論之外，網絡上還流傳另一種「紅指甲理論」（red nail theory），認為擦紅色指甲油會吸引男性。有網友表示，這是因為紅色指甲油會讓男性聯想到自己的媽媽，進而產生親密感。一名女網友Melisse Martineau就分享，自己只是擦紅色指甲油三個禮拜，約會邀約和稱讚數就大幅增加。

從「珍珠耳環」到「紅指甲」，都能看出現代男女的戀愛觀，甚至願意靠著時尚配件「提升戀愛運」。不過這些理論並未經過任何科學證實，建議民眾還是審慎看待，不要盲目照單全收。

相關文章：冇適婚年齡只有適合結婚的愛情！現代單身vs已婚女性對幸福的定義（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

日本「米騷動」漲價風波趨緩？自民黨的政治難關還在後頭

首爾愛情蟲大軍入侵 官方宣導噴水驅蟲、穿深色衣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】