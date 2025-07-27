告白要收女方錢？女網友分手後收前男友「還款清單」大呻離譜

「原來他記得最清楚的不是回憶，是收據。」一名女子與男友分手後，竟然收到了一份「交往清單」，要求她將送她的東西，甚至吃喝的錢「補回去」！



這名網友在Threads上分享了這件荒誕事，她說：「我之前在Dcard看過有人說分手後收到『交往清單』要補錢，當時還想說這種事情也太扯，應該不可能發生在我身上吧？」結果想不到想什麼來什麼，當天她的前任就傳了一模一樣的東西給她。

分手見人心？前男友列出清單要求歸還拍拖期間所有花費，女網友大呻對方連3顆鍋貼都不放過（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女網友分手後前男友傳交往清單要求還錢（IG@tvn_drama；01製圖）

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「我看着那張表，內心只有一個想法：他到底是發了什麼瘋？」她也感嘆對方原來記得最清楚的並不是回憶，而是收據，對方也表明：

「交往前送你的東西要補回錢。」



根據原Po分享出來的清單顯示，上面根據消費的店名列出了曾經花在前女友身上的錢，甚至連多少杯飲料都記得非常清楚，清單裏面最高消費則是「跨年告白」的佈置、場地加上氣球和花，一共15,000台幣（折合約4000港元）。當中最離譜的是，在八方雲集吃東西時點的韓式鍋貼，他也詳細註明了自己點了10顆中，有3顆被她吃掉，詳盡程度不禁讓人背脊發涼。

另外，貼文也補充，除了吃喝飲料的錢算清楚，連出門去玩的油錢也計算出來了，「就算錢燒掉、丟水溝、拿去餵狗，我都不會給你，希望你單身到退休。」她也感嘆自己到底是上輩子踩到誰家的祖墳，還是做了什麼虧心事，才會讓她遇到這種奇葩。

網友們則對此展開熱議，

「他跟你告白竟然還要跟你收費」

「這不是你的前任，是你的前科」

「這種記憶力不拿去做點什麼太可惜」

「請對方提供收據證明」

「這種人只適合單身」



也有人發現這名前男友還將原本總數17.4台幣（折合約4.6港元）的3顆鍋貼直接進位為18塊（折合約4.8港元），

「數學沒學好是不是？」



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也有人質疑為何交往期間只有花那麼少錢，「看起來應該只有交往三天」，另外也有其他網友分享了自己的「分手清單」，甚至有人還在交往期間就已經收到，看來這種現象也並非罕見案例。此外，也有人質疑這份清單的真偽，無論如何，如果你也收到了這份清單，會怎麼做？

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】