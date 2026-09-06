為什麼男生只把你當好兄弟？拆解4大星座女性格特質與單身原因

「要把妹，先裝gay」男生如果成了女生的好閨蜜，兩人想要再進一步就比較容易了。但是女生如果成了男生的好兄弟，兩個人……可能就只能做一輩子的兄弟了。



所以究竟都是哪幾大星座女最經常被男生當成好兄弟呢？（今天的排名不分先後哦）

為何這4星座女生偏偏被容易男生當成好兄弟？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這4大星座女生容易成為男生好兄弟（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 白羊女｜牧羊女

白羊女不像其他女生，心裏想的比較多，想完了還不會說出來，只會自己生悶氣。她們只會有話直說，這種直來直去的性格還真和男生們的思維方式比較搭，畢竟男生們真的不太會猜謎。

2. 雙子女

兩個人要想成為好兄弟，第一個條件是什麼？當然是要有共同的興趣愛好啦！像雙子女這樣的愛好廣泛的女生，即使是和異性也能很容易地聊得開，而且也會經常約出來玩點大家都喜歡的項目，比如一起打球什麼的。

3. 獅子女

大部分男生都覺得在女生面前他們能有一點話語權，或者能在小鳥依人的女生面前被仰望一下。可是獅子座女生的霸氣，就算是碰上了男生也絲毫不減，久而久之男生們眼裏的獅子女就更像好兄弟了，不對，應該是女皇帝……

4. 水瓶女

水瓶女身邊從來不缺朋友，當然更不缺男性朋友。而且水瓶也不懼怕別人對她們和太多男生走太近的風言風語，明人不做暗事嘛，這種大大方方的態度特別讓男生喜歡且放心。

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