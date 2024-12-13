你和他應該放手還是繼續呢？選一字測當感情卡關　放手是否會更好

幾世修來的緣，換來一段相遇相知相戀。



這樣的緣分，若是走著走著遇到了關卡，到底是放手還是繼續呢？放手會更好嗎？繼續撐著又真的能撐下去嗎？選一個字測一下，為自己做個決定。下面便是本網的答案。

你們的感情該放手還是堅持？愛情測字，選一個字指引你的愛情方向（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測你對這段感情該繼續努力還是放棄（IG@mbcdrama_now；01製圖）

感情卡關，放手之後會更好嗎？（科技紫薇網提供）

答案分析：

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選第一字：遙

放手也是一種愛

一個「遙」字，說的是愛情關卡難過，感情似乎沒有結果，遙不可期，心神不安。當愛情遇到考驗時，只要有一方生出放棄的念頭，態度猶豫不定，使二人難以同心，這份情就開始削弱了。若無心同行，即使手相牽，心也已遙遠。在這種情況下，果斷放手也是一種愛的表現，各自獨自前行也許對雙方都更好。

選第二字：看

從長計議，積極應對難關

從你選的「看」字來衡量，當感情卡關的時候，可別急於放手。要從長遠來看待問題，而不能急躁短視。匆忙放手或是急於要求一個結果，都不是明智之舉。沉下心來，冷靜思考，積極面對困難，並想辦法解決問題。在處理難題的過程中，只要心態能保持不畏懼、不衝動、理性平和，你會看清局勢，明白自己的感情該何去何從。

選第三字：桃

放手或繼續都是一種選擇

一個「桃」字道破天機，放手或繼續都易有好結果，端看你如何選擇。面前呈現桃花遍野，有頗多愛情機運，然而面對愛情關卡時切不可貪心、貪多、便宜占盡。不論是放手，還是繼續，都請果斷抉擇。若你既不放手，又不肯付出心力解決難題，還四處環顧、用情不專，那只會讓你兩頭不討好。必須做到心中有定數，目標明確，方能期待更好的結果。

選第四字：林

此情已無望，放手會更好

一個「林」字已告訴你，遇上感情卡關的時候，放手會是更好的選擇。明知繼續無望，為何還要糾纏不清、自我折磨痛苦呢？與其自我設限，受困迷局，不如放下，轉頭他望。只有放下之後，你才會看清困住你的那個樹林迷宮。千萬不要因此找一棵樹上吊，當斷則斷，覓路離去，前途光明。

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選第五字：深

情到深處難放手，繼續努力仍可期

一個「深」字，道出的是你對這份情緣很在意，深深愛意難自抑。就算一路上佈滿荊棘，困難重重，你還是有著一份堅持不放棄的勇氣。既然如此深情，放手恐會後悔。多給自己一些信心，相信明天會更好。在遇到感情卡關的時候，不要害怕，繼續努力，勇闖難關，可望柳暗花明。

選第六字：處

放手會更好，處處桃花開

從你選擇的「處」字來看，這個愛情關卡難過。若你執意不放手，恐會由愛生恨，使愛情之路越走越窄。當一段愛戀走入死胡同時，不要太過強調那份得不到的愛情，把視線稍稍移開，看看路邊的不同風景，你會有新的發現。放手不見得是壞事，把經歷看做成長。既然愛已走到絕路，那就轉彎到別處去看看，你會發現他處亦有桃花盛開，也許在轉角就會遇到愛。

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