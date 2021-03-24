撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-24 19:00

大S（徐熙媛）與老公汪小菲日前慶祝結婚10週年，汪小菲當日細心安排好友飯局，圈中好友林心如、霍建華、陶喆等人都有出席。他送上如「鴿子蛋」般大的鑽戒給大S，戒指內更刻上「W&S forever」，更在微博上情深告白「老婆，小女孩兒，十周年快樂 ，再過十年希望你還是願意 。」

汪小菲與大S日前慶祝結婚10週年。（微博@汪小菲）

▼▼▼汪小菲過去有不少「寵妻事跡」，(點擊看)他如何將大S捧在手心成女王！▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

大S與汪小菲有指年齡相差5歲，這一段姊弟戀兼異地戀，據悉由相遇到結婚只有短短49天時間，婚前更只見過4次面，當初不少人都不看好二人的關係，但事實卻令眾人跌破眼鏡，如今他們相伴走過10年，牽着的手依舊沒分開。汪小菲在結婚10週年時上傳與老婆的合照，有愛情滋潤的大S看起來宛如少女，完全不像44歲之齡。兩人結婚10年仍每天宛如熱戀期，大S受訪時坦言與汪小菲沒有太多摩擦，感情一直恩愛如初。

我建議大家真的要找對人再結婚，找不對的人你會想辦法經營，但找對人你就會自然而然可以走下去。 徐熙媛(大S)

」

大S與汪小菲愛情長跑多年一起共過患難。（微博@汪小菲）

雖然兩人是天作之合，但一路走來也並非無風無雨，除了要面對旁人的流言蜚語，現時育有一子一女的大S過去求子心切，曾經想盡辦法懷孕，2014年成功懷孕生下女兒小玥兒，2016年再誕下兒子，卻一度難產差點死在手術台，在兩年後更經歷流產之痛。一向強勢的大S變得敏感脆弱，但汪小菲卻選擇百般包容。

我媽說過，吃蝦一定要男人幫你剝！ 徐熙媛(大S)

▼▼▼大S流產後隨即按原定工作安排與汪小菲參加內地真人騷《幸福三重奏》，在節目中發表「剝蝦」曾被指做作，汪小菲前度張雨綺更隔空嘲諷？點擊看汪小菲如何屢次為愛護航▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

大S曾是霸氣女王為老公變溫柔 ：婚姻是場獨自修行

當初大S與汪小菲閃婚，不少人都猜測是奉子成婚。後來汪小菲曾透露等不及與大S廝守終生的原因：「孤獨的童年生活讓我的內心極為敏感，而成長於一個熱鬧大家庭的大S則有着一種溫柔坦蕩的氣質，初次見面時就深深吸引了我，和她在一起我總覺得踏實、溫馨。」

大S婚後變得溫柔可親。（微博@汪小菲）

汪小菲以「溫柔」形容大S相信會讓人疑惑，以往大S熒幕前是個霸氣女王，連她也直言過去的自己很火爆。大S婚後變得收斂，更懂得控制自己的情緒，從不下廚的她為老公學煮美味菜餚。表面上是為愛改變，大S指現在身邊人都覺得她更親切，更容易相處。

婚姻是場獨自修行，其實最終受益人是自己。 徐熙媛(大S)

汪小菲是富家公子，大S是當紅女星，兩人結成夫婦難以避免將生活暴露在鎂光燈下，面對網民的抨擊，媒體大肆報道各種傳聞，大S始終堅信夫妻關係是要由兩個人去守護，任外面再多風雨，也不變初心。

夫妻相處，信任是最簡單也是最聰明的方法。 徐熙媛(大S)

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】陳豪同樣寵妻不手軟？結婚週年與太太搭直升機甜蜜遊澳門食二人晚餐，為陳茵媺調製專屬咖啡豆，點擊看陳豪過去的6大寵妻事跡（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】張兆輝與太太結婚24年保持恩愛因懂得避嫌？曾被女粉絲「色誘」霸氣回應，點擊看張兆輝如何向太太派定心丸及張太年輕時的女神照（延伸閱讀文章）▼▼▼