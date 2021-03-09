葉翠翠對丈夫感「絕望」？不顧反對嫁曾離婚老公：他對我好已經夠

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-09 20:00

現年39歲的葉翠翠與周曉東（Raymond）結婚5年，不時在社交平台放閃。不久前在Instagram突然感歎「好失望」，網民留言關心時，她以「一言難盡」回覆，因此傳出「婚變」。葉翠翠之後澄清是對工作上碰到的人「好失望」，至於對於老公更是「絕望」，笑指對方減肥失敗大肚腩，修身成功的她很想「想一錘打扁佢肚腩」。

葉翠翠一句「很失望」讓人揣測是否夫妻失和，她隨即出post澄清與老公依然恩愛。（IG@tracy_ip）

曾被稱為「悲情港姐」的葉翠翠，2005年奪得香港小姐冠軍，在演藝圈該是「贏在起跑線」，但之後卻一直星途平平。愛情路上也嚐過不少苦果，2008年與內地富商黃有龍發展地下情，「被包養」的謠言越傳越錯，背上「污名」的葉翠翠工作量大減，間接「被雪藏」。曾為愛情傾盡所有，痛過之後學會耐心守候，終換來美滿愛情。

▼▼▼葉翠翠與黃有龍的一段情愛得轟烈，也傷得深，點擊看她當時如何維護戀情▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

葉翠翠被指拜金感委屈：只要在旁邊的就是金龜

葉翠翠在2018年接受電台節目《1圈圈星光背後》談起當年情，言語間仍感覺委屈。她與黃有龍拍拖期間，投資得利購入兩個單位，卻被寫成是葉翠翠「被包養」的收穫，她受訪時表示「其實對方（黃有龍）都是大我3年」。

葉翠翠提起舊情仍感覺委屈。（IG@tracy_ip）

與黃有龍分手後，對方隨即戀上趙薇，更閃婚生子，葉翠翠卻仍擺脫不了「釣金龜」的標籤，每次與異性食飯都被寫成是與富家子弟外出，她帶點憤慨又有幾分幽默地直言「只要在葉翠翠旁邊的就是金龜」。

當初葉翠翠與老公約會時，對方也無端變成「富商」，其實對方不過是「打工仔」一名，返工與升斗市民一樣「逼小巴」，也沒有數層豪宅在手。葉翠翠公布婚訊後仍被網民嘲是「釣錯金龜」，對於流言蜚語她早已看開，只是留下一句「其實他對我好已經夠」。

▼▼▼葉翠翠老公花一年時間虜獲芳心，一件事讓她最感動，不顧家人反對也與對方在一起？點擊看▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

葉翠翠受過情傷感悟：帶眼識人

如今葉翠翠總算從波折情路中「浴火重生」，擁有幸福的五口之家。她坦言以往被戀愛感覺沖昏頭腦，愛得盲目。有些人說緣份到了就要及時把握，葉翠翠受過情傷，學會帶眼識人，寧願慢慢來，花點時間觀察彼此才開始關係，「如果真是對的人，對方不會介意花時間了解我。」

葉翠翠與老公十分恩愛。（IG@tracy_ip）

葉翠翠與老公拍拖不夠一年便「閃婚」，對方曾經離婚，又與前妻因贍養費問題鬧上法庭，當時身邊所有親友都反對葉翠翠與他在一起，「他們覺得我可以找到條件更好的人」。在旁人眼中，她再次沒有「帶眼識人」，葉翠翠卻始終選擇與老公風雨同路。而時間成了最好的證明，葉翠翠社交網上每張照片都洋溢着幸福笑意，與老公愛得平淡卻滿足。

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】李施嬅與鄧健泓拍拖5年早知不夾？曾與富商男友關係穩定論及婚嫁？點擊回顧李施嬅入行後的曲折情路（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】圈中有人愛得高調？點擊看浮誇地曬恩愛的明星夫婦（延伸閱讀文章）▼▼▼