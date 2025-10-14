梁家輝與江嘉年38年愛情童話　從8000元婚禮到牽手一生的堅定承諾

在娛樂圈裏，愛情故事往往短暫得像煙火，絢爛卻難以長久。然而，也偶有例外。今年67歲的香港影帝梁家輝，憑精湛演技橫跨影視界四十多年，今年還與金城武合體出演電影《風林火山》，事業成就耀眼。但更動人的，是他與妻子江嘉年長達38年的愛情故事。



自1987年結婚以來，兩人零緋聞、相濡以沫，梁家輝曾深情表示：

謝謝她的好，激發了我的好。

即便江嘉年曾被外界嘲諷身材走樣，但他卻從未動搖、依舊公開寵愛，不論走到哪都牽著妻子的手。在五光十色、滿是誘惑的名利場，兩人的愛情為何能如此堅定？看完以下故事，便了然於心。

梁家輝、江嘉年結婚38年，在娛樂圈名利場，兩人依舊如初的愛情故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

梁家輝、江嘉年的愛情故事

1. 唯一敢給他工作的女人

1983年，梁家輝憑《垂簾聽政》一舉拿下金像獎影帝，成為史上最年輕得主。正當外界認為他前途無量時，卻因合約糾紛慘遭「封殺」，無戲可拍。無奈之下，大學主修設計的他，只能到銅鑼灣夜市擺攤賣皮手鐲，過著拮据生活。

就在此時，江嘉年出現了。當時她在香港電台工作，主動打電話邀請梁家輝錄製廣播劇。梁家輝回憶那一刻時說：

這個女人夠大膽，是香港唯一敢給我工作的人。

對他來說，這通電話不只是一次工作機會，更是命運的轉折。初次相遇，江嘉年或許不如女明星般驚艷，但她的善解人意，卻讓梁家輝感到非常輕鬆自在，也讓他在最灰暗的時光裏，看見了光。

2. 半價咖啡的真相

戀愛期間，因為梁家輝賺得不多，兩人幾乎不外出約會，最多就是在家裏下五子棋。有一次，兩人難得到咖啡廳約會，結帳時梁家輝卻發現帳單意外便宜，店員告訴他「打折促銷」。他興奮地覺得撿到便宜，還推薦身旁的同事朋友去。

但友人去了後發現，根本沒有甚麼促銷活動。他這才知道，原來是江嘉年擔心他經濟負擔重，又顧及他的面子，所以早和店家說好：梁家輝來的時候，費用一律對折，差額由她補上。得知真相後，他內心百感交集，也因此被朋友打趣笑稱「梁五折」。對他而言，那杯咖啡隱藏著另一半的愛與心意，這樣的細膩與善良，正是支撐這段感情的重要底色。

+ 3

3. 八千港幣的婚禮

僅僅交往半年，兩人便決定結婚。當時梁家輝身上僅有八千港幣，沒有排場、沒有酒席，只有一枚戒指、一頓晚餐和一間蜜月套房。沒有父母資助，他們選擇簡簡單單地完成終身大事。江嘉年沒有嫌棄，反而說：「我相信你以後不會讓我失望。」就是這份篤定，讓梁家輝終身不負。

他曾公開說過：

她嫁給我的時候，我還很窮，能把一生交給沒有前景的男人，是非常勇敢的行為。

你不欺我少年窮、我不負你糟糠恩。對梁家輝來說，那場沒有排場的婚禮，比任何盛大場面都更具重量。

4. 緋聞絕緣體男人

演藝圈從不缺緋聞，但梁家輝卻始終「絕緣」。早年他曾與張曼玉吃飯被拍到，雖然江嘉年並不介意，但他仍主動對好友說：「還是不要再聯絡，免得誤會。」這份自覺，源於他對婚姻的承諾。

多年後，江嘉年因服藥副作用導致身材走樣，外界曾嘲諷她「不配」影帝丈夫，但梁家輝始終力挺妻子，更公開稱讚對方越來越美。他曾說：「她是世上最好的女人，是她的好激發了我的好。」對他而言，太太是伴隨他走過風雨的靈魂伴侶。時至今日，每年的結婚紀念日，梁家輝都會送上一枚鑽石給江嘉年，稱她為「我的鑽石女人」。

5. 牽手就是一生承諾

在閩南語裏，「牽手」指的是妻子，也蘊含著一生相伴的承諾。如今，梁家輝與江嘉年已攜手走過38年歲月，兩個女兒也已長大成人。他曾語重心長地告訴女兒：

戀愛一兩年，那是戀情；十年後還在一起，是感情；如果三十年後還能牽手上街，那才叫愛情。

對他而言，婚姻絕非兒戲，而是一旦許下，就要守護一輩子的承諾。這樣的信念，也正是他與江嘉年婚姻的縮影——從年輕時的窮困，到今日的影帝光環，他們沒有被時間消磨，反而在最尋常的日子裏，堆疊出最不凡的愛。

同場加映：85歲中大教授的愛情哲學 60歲再婚 自稱「一流丈夫，二流學者」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

《風林火山》高圓圓、趙又廷結婚11年熱戀依舊秘訣公開！曾喊話「三生三世都娶她」

維持「一輩子的熱戀期」可能嗎？6大技巧維繫感情熱度：保持分享欲、健康性生活⋯男人女人都要學

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】