大S逝世一周年｜她從愛情、保養到「大不了一死」的豁達人生哲學

2026年2月2日是大S（徐熙媛）逝世一週年，時間雖無法倒流，但愛與回憶依然長存。



為了紀念她，丈夫具俊燁親自監工設計的紀念雕像，2日正式揭幕，坐落於金寶山碑林名人區，象徵的他們永恆不變的愛情。有一種愛叫做大S與具俊燁！不只是悼念，更回顧她教會我們的人生智慧：反正大不了就一死的豁達。

+ 4

人生無常，把每天都當成最後一天再過

大S（徐熙媛）曾多次在訪談中坦言，自己對「死亡」並不恐懼，甚至可以說早已看透生死：

人啊，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。

這樣的生命觀，與她的人生經歷密不可分。因為有癲癇病史，大S在生下兒子時曾一度因癲癇發作失去呼吸與心跳，真正站在鬼門關前走過一遭，也讓她對人生有了截然不同的體悟，與其擔心未知，不如把握此刻。

2022年3月，大S無預警宣布與韓國男團「酷龍」成員具俊曄再續前緣、步入婚姻，更被視為她「珍惜當下」人生哲學的最佳寫照。

兩人年輕時曾交往，分開多年後，具俊曄在得知大S離婚消息後主動聯絡，重新牽起這段緣分。具俊曄當時坦言：「已經錯過太久的時間，不能再浪費了。」而大S也以一句：

人生無常，我珍惜當下的幸福。

回應，感動無數人，「20年不換電話號碼」更成為一時佳話。

「美容大王」的極簡哲學：對待皮膚，其實就像對待人生

被封為「美容大王」的大S，早在20多年前就將自己的保養心得集結成《美容大王》系列書籍，影響整整一個世代的女性。不同於過度繁複的保養步驟，她始終強調：

簡單、確實、長期執行。

這套原則，不只用在保養，也反映她對生活的態度。

1. 冷水洗臉

像是她最為人熟知的「冷水洗臉」，大S曾在書中分享，自己多年來都堅持用冷水或常溫水洗臉。事實上，這樣的觀念也與多數皮膚科醫師的建議相符，過熱的水雖然能快速清潔油脂，卻容易破壞皮膚表層的保護屏障，導致乾燥、敏感，甚至加速老化。相較之下，常溫或偏冷的水溫，更能溫和清潔、維持肌膚穩定。

2. 重視防曬

此外，大S對防曬的重視幾乎到了「偏執」等級，不論是物理或化學防曬，她都毫不馬虎。她曾多次強調，紫外線不只是讓皮膚變黑、長斑，更是細紋與老化的元兇，這樣的觀念放到今天，依然是所有抗老保養的核心。

3. 補充維他命C

至於美白，她也早在流行「早C晚A」之前，就已經提倡補充維他命C。大S認為，相較於口含錠或軟糖型產品，膠囊或錠劑的實際效果更為明確。回頭看，她的保養哲學從未追求速成，而是長期自律與清楚取捨。

「反正大不了就一死」的豁達，造就她敢愛敢恨的一生

大S並不避諱談論自己的性格與內在狀態。她曾在節目中坦言，自己其實是一個偏悲觀的人，也不強迫自己一定要樂觀面對一切，但在外仍會顧全大局、維持現場氣氛的和諧。

大S徐熙媛對生死的豁達態度。（微博圖片）

她也曾公開提及自己有躁鬱症的經歷，在當時，甚至連家人都不完全知情。支撐她走過低潮的，正是她對生死的豁達態度。她相信死亡不是終點，而是一個美好的狀態，因此在面對困難時，反而更能放下恐懼。

反正不管遇到什麼事，大不了就是死，那我就開心了。

這樣近乎極端的想法，卻讓她活得比許多人都更坦率。也因為如此，大S做事向來隨性而真誠，只要心裡想做，就會勇敢去做，不為世俗標準多作停留。這份不拐彎抹角的人生態度，讓她在愛情、家庭與事業上，都留下了極為鮮明的個人印記。

擇善固執、為正義出聲

小S曾分享一段姊姊年輕時的往事，至今聽來依然令人印象深刻。某次姊妹準備去吃火鍋，途中經過一棟公寓，聽見屋內傳來孩子哭聲，疑似遭到家暴，大S毫不猶豫上前按門鈴，直接質問對方是否在打小孩，甚至警告若繼續施暴就要報警。

然而，這份「擇善固執」並未換來掌聲。後來對方找上門來理論：「剛剛是誰來按我家門鈴，我打小孩關你什麼事，你知不知道我是誰」，後來被火鍋店老闆娘出面勸合，場面一度緊張，但同行友人反過來責怪大S多管閒事，把大家拖下水。

那一刻，大S內心受到極大衝擊：這世界沒天理，明明是在做對的事，為什麼他們反倒來罵我。也正是這樣的經驗，讓她逐漸意識到現實世界的不公平，她感慨，為什麼錯的人往往反而變成對的？這些累積的失望，也讓她後來選擇不再輕易介入、不再多說，只因害怕再次被傷害。

但即便如此，那份對正義的敏感與對弱者的同理，始終是大S性格中最核心的一部分。她或許學會沉默，卻從未否定自己當初「站出來」的選擇。

同場加映：盧昱曉成名路｜從留英設計才女到爆紅女演員 于正讚她下一站天后（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

大 S 逝世將滿週年！具俊曄親手設計紀念雕像 2/2 揭幕

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】