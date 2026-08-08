夏蘭特公開與女友Isabel愛情細節　分享心中「完美約會」超貼地

來自挪威國家隊的前鋒夏蘭特（Erling Haaland），在球場上以強大爆發力和進球能力聞名，不過私下卻有著十足反差萌。近日他分享自己心目中的「完美約會」坦言不需要高級餐廳或浪漫行程，只要和女友一起窩在家玩《Minecraft》再點份最愛的烤肉捲就很滿足。超接地氣（貼地）的答案曝光後，也讓不少粉絲笑說：「原來世界級球星的戀愛也這麼接地氣！」



夏蘭特與女友浪漫約會日常！

夏蘭特日前在節目中分享自己心目中的「完美約會」坦言不需要高級餐廳、昂貴禮物或精心安排的浪漫行程，反而最喜歡和女友Isabel Johansen一起待在家玩《Minecraft》。

夏蘭特與女友Isabel是青梅竹馬，他分享心中2人「完美約會」超貼地，看他們的約會日常（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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他透露，兩人經常一坐下就是玩上一整個晚上，在遊戲中一起蓋房子、打造屬於自己的世界，若回到挪威家鄉則會點上一份最愛的烤肉捲（Kebab）享受簡單又放鬆的兩人時光，夏蘭特笑說，這樣的約會方式聽起來或許有點奇怪，但女友和自己一樣喜歡玩電玩，因此不用豪華約會也能感到幸福。

事實上，夏蘭特一直都是知名的遊戲迷，除了《Minecraft》外，也曾公開表示喜歡《Grand Theft Auto（GTA）》、《Call of Duty》及《EA Sports FC》等遊戲，閒暇時經常透過打電玩紓解比賽與訓練壓力。

而他對烤肉捲的喜愛也早已不是秘密，過去受訪時就曾表示，烤肉捲是自己最愛的食物之一，雖然平時必須遵守職業球員的飲食控制，但偶爾回到家鄉仍會把它當成難得的「放縱餐」。這番分享曝光後也引發網友熱議，不少人直呼：

「世界級球星原來也這麼宅！」

「最浪漫的約會竟然是一起玩《Minecraft》！」

「真正幸福不是花大錢，而是找到願意陪你一起打遊戲的人！」



讓夏蘭特球場外樸實又接地氣的一面再次圈粉。

身為世界足壇最具代表性的球星之一，夏蘭特在球場上霸氣十足，私底下卻喜歡簡單平凡的生活，沒有昂貴約會行程，也不追求奢華享受，而是陪伴另一半一起玩電玩，這份反差感也讓不少粉絲看見他的真實一面。對夏蘭特而言，最浪漫的約會並非花大錢，而是和喜歡的人一起做彼此都享受的事情，平凡卻格外幸福。

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