交往後態度變冷淡？激情退去才是考驗　長久關係需建立在友情上

你有沒有遇過這種情況：一開始對方瘋狂追求你，天天聊天、關心你的一舉一動，但一旦開始交往或發生關係，態度就突然變了？從熱情如火變得冷淡敷衍，甚至讓你懷疑這段感情到底怎麼了。



其實，這不只是熱戀期結束那麼簡單。哲學家尼采曾說：

愛情是友情的最高形式。真正讓關係失敗的，不是缺乏愛，而是缺乏友情。

真愛，是讓你笑得最開心的人

真正的愛情，是你可以在對方面前做自己，像孩子一樣自然地笑、自然地脆弱。你們互相激發彼此最好的一面，也能接住彼此最怪的一面。就像有人說：每個人都有點奇怪，而當兩個人的奇怪剛好契合，那就是愛。所以，真愛不是找一個完美的對象，而是找一個你願意一輩子做朋友的人。

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為什麼很多關係一開始甜蜜，後來卻變了？

因為你們一開始就不是朋友。我們常被教導伴侶和朋友是兩回事：伴侶要帥氣、性感、符合社會期待；朋友則是那個可以聽你講八卦、一起傻笑、毫無壓力做自己的存在。如果你只是被外表吸引，或是為了符合社會期待而交往，激情退去後，你可能會發現對方其實並不懂你，甚至讓你感到陌生或厭倦。

真正長久的關係，是建立在友情上

和真正的朋友在一起，你可以放鬆、不用逞強、不用撒謊。你們可以互相吐槽、一起瘋、一起聊心事，甚至享受彼此的怪癖。這樣的關係，才是穩固的。因為它不是建立在短暫的激情上，而是深刻的理解和接納。就算沒有激情，你還是會想每天和這個人說說話、分享生活、一起冒險。

問問自己：如果不交往、不結婚，你還願意和這個人做一輩子的朋友嗎？

如果答案是肯定的，那這段關係才真正有可能走得長遠。所以，回頭看看你身邊的那個人，問問自己：他是一個值得你深交的朋友嗎？

真正的愛情，不是短暫的激情或外在的吸引力，而是建立在深厚友情上的長期陪伴。它意味着彼此理解、接納、支持，像最好的朋友那樣一起成長、一起笑、一起面對生活的起伏。當激情退去，友情才是讓兩個人繼續牽手走下去的力量。所以，真愛不是找一個完美的人，而是找一個你願意一輩子做朋友的人。

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