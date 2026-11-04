未婚夫逼女方婚後薪水全上繳　網民勸：我前夫全花在別的女人身上

丈夫是否有權要求掌管老婆的薪水？一名女子苦惱詢問網友意見：她的未婚夫竟然要求她婚後將所有薪水都交給他管理！這名女子在Threads上分享說，他們計劃明年就結婚，但未婚夫提出的要求卻讓她陷入兩難境地。



根據《mStar》報導，這名女子的未婚夫堅持表示希望結婚後，掌管她所有的薪資收入，詢問他這樣做的理由則表示：那筆錢將會用來應對家庭緊急狀況，他也聲稱這種模式已經在他父母身上實行多年。

大家有什麼看法？他父母也採用相同的方式，至今依然過得很幸福，所以他計劃照搬這種做法。

她也表示其未婚夫是有工作的，薪資大約4,000至5,000令吉（約8000至10000港元），他也有在做電召車（網約車）充當兼職，她詢問網友是否應該維持這段關係。她也補充說，其實自己也嘗試拒絕過了，但對方還是堅持要這麼做。

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這件事也引起網友們熱議，不少人都不認同這名未婚夫的做法，

「我作為一名丈夫，覺得這個要求簡直荒謬，丈夫根本沒有權力去掌管妻子所有的薪資」

「我的前夫以前也是這樣做，結果這些錢全花在別的女人身上」



有人也認為，這種方法就算在他父母身上有用，也不代表適合他們。你們覺得這種婚前要求合理嗎？

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