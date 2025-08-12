結婚超省錢？她指可共同負擔生活費　網友點出重點在「這前提」

結婚後如果雙方一起承擔生活費，真的會比自己過還要省嗎？



一名女網友發文，稱結婚後雙方共同負擔生活所需費用，無論租屋、水電都能省下不少錢，讓她直言：「其實結婚很省錢」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟老公從大學開始交往，工作兩年後就結婚了，婚禮並沒有花多少錢，但是長輩給很多錢，夫妻雙方共同繳房租、水電費和網路費用，有一輛結婚時公婆送的車子，不須負擔其餘交通費用，且每天煮飯更省下很多伙食費，讓她直言結婚其實「很省錢」。

原PO表示，平時他們家就很節省，衣服要打折時才買，工作3到5年下來，夫妻兩人都存下了超過兩年的年薪，反而跟單身朋友聊天時，發現他們連付房租都很吃力。但也坦言目前並不打算生小孩，因為擔心照顧小孩所需的費用太高。

此文一出，不少網友指出關鍵的一句話，

「重點：長輩給很多」

「長輩有贊助，你們已經贏很多人了」

「重點是長輩啊」

「長輩都幫妳出了，當然很省，別人出的都不算成本」

「重點就是長輩給很多，我爸可能窮到連喜酒的紅包都包不起」

「重點不就是長輩給很多，站著說話腰不疼耶」



但也有網友表示，結婚確實花費不高，不生小孩就好，

「本來就是，結婚真的不是問題，登記就可，就算真的要辦，也能收不少紅包回來，如果桌數賓客控制得當，打平也是有機會」

「沒買房沒養小孩的話，不管是單身還是結婚都很省錢啊」

「不生小孩，是要能多窮，就是兩個單身分擔房租而已」

「結婚問題還好，生小孩開始才是問題」



