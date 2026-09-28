你是吸渣男體質嗎？盤點6種易吸爛桃花面相　圓下巴厚嘴唇要注意

感情中最痛的，不是愛錯人，而是明知對方不適合，卻還是無法抗拒靠近。你是否總在戀愛後才驚覺「他根本是渣男」？或總是吸引那些情場浪子的注意？其實，有些人天生具備「渣男吸引體質」，從面相學角度來看，也有跡可循。



以下，我們整理出6種容易招惹「爛桃花」的面相特徵，提醒你在愛情裡不只要看感覺，更要懂得自我保護。

容易吸引「爛桃花」的6種面相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

容易吸引「爛桃花」6種面相（01製圖；AI生成圖）

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1. 桃花眼

所謂「桃花眼」指的是眼型細長略帶彎曲、眼下有臥蠶，且眼神水潤、笑起來會瞇眼的人。這樣的眼型天生帶有親和與柔情，讓人一見就生好感，容易讓異性誤以為你在對他示好。當你無意間釋放出這種「曖昧氛圍」，特別容易成為渣男的狩獵對象。桃花眼雖迷人，卻也要學會區分真心與假意，別讓溫柔的眼神成為渣男的通行證。

2. 嘴角微垂

嘴角自然下垂者，性格通常溫吞、體貼，對於感情關係中的磨合與衝突會選擇忍讓。他們容易心軟，甚至對方明顯不對也會自責「是不是我做得不夠好」，讓渣男得寸進尺。這種面相的人多半戀愛觀柔軟細膩，一旦陷入愛情就難以自拔，常常為了維繫關係而犧牲自我。

3. 額頭低窄

額頭象徵思考與理性，若額頭偏低或狹窄，可能代表行事較憑直覺、感性用事。這類人戀愛時傾向相信「感覺對了就好」，忽略對方實際行為是否值得信賴。當渣男使出花言巧語，便容易被甜言蜜語迷得神魂顛倒。愛情雖然需要心動，但也需要頭腦清醒，別讓一時激情淹沒理性判斷。

4. 嘴唇厚實偏大

厚唇之人情感豐沛、重感情，特別是在親密關係中投入度極高。他們願意為愛付出一切，哪怕對方一再讓自己失望，也會找理由原諒對方。然而這種「深情」，也恰好成為渣男利用的破口。厚唇者要學會將情感適度分配，把深情留給值得的人，而非一再消耗於不懂珍惜的對象。

5. 人中過淺

人中象徵一個人的生命力與主導權，若人中過淺，代表對自我界線的掌握較弱，常常在關係中變得依附與被動。他們會因為害怕失去而退讓，甚至在對方表現出不尊重或不忠誠時，仍然選擇原諒。這樣的面相容易在感情中失去主控權，導致一再陷入被玩弄的局面。

6. 下顎線條不明

下巴象徵一個人的意志力與拒絕能力，若下顎線條模糊、過於圓潤，往往意味著個性柔弱、不擅長設立界線。這類型的人在戀愛中容易退讓，害怕衝突與爭執，因此縱容對方的無理行徑。渣男之所以能夠反覆登場，往往就是因為對方不設防、不拒絕，讓他有機可乘。

面相並非絕對，命運自己掌握

面相的確反映了某些性格傾向，但命運不是絕對，而是可以透過覺察與改變去重塑的。若你總是在感情裡受傷，不妨從自我反思開始，學會分辨真心與假意，設定界線與原則，才不會一再為渣男暈船，甚至總是淪為爛男人的受害者，我們共勉之。

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