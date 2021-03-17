撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-17 17:00

專櫃保濕精華平價版｜保濕精華可針對性為肌膚注入水分、平衡肌膚的水油比例來防止皮膚出現老化症狀。但成分優質的保濕精華售價昂貴，長期購買對於小資女、學生來說會吃不消，不妨參考網民推薦可媲美Lancôme「小黑瓶」、Cosme Decorte「小紫瓶」的平價替代品，以低數倍的價錢享受如專櫃的護膚效果吧！

提防皮膚衰老是從年輕時著手，而想在日常保養中獲得良好的修護效果，精華液通常是不可或缺的元素。(skuukzky@IG)

保濕精華能為肌膚提供全面的修護，而保濕精華質地普遍分別為輕盈水潤與微濃稠的質地，不但可透過毛孔快速滲透於皮膚當中，更可密集地為肌膚補充所需要的養份。若於化妝水後使用保濕精華，更有助填補角質層所需要的水分，從而改善皮膚出現細紋、膚色不均等膚況。

另外，使用保濕精華更可加強乳霜、乳液的後續吸收力，抑制皮膚出現衰老的問題。購買前更需要因應膚況與購買能力來選擇合適的保濕精華。

【貴價版】Lancôme 升級版嫩肌活膚精華肌底液 50ml｜售價：HK$1,020

Lancôme小黑瓶一共添加24種成分，主打加入品牌專研15年「微生態」技術，如益生元及酵母萃取物等。(ppseekskincare@IG)

Lancôme升級版嫩肌活膚精華肌底液被網民形容為「神奇小黑瓶」，多數用家也點評：「用過它便一生愛用。」，而Lancôme小黑瓶更曾奪得2020年日本@cosme綜合大賞冠軍，可見網民對它是愛不釋手。

Lancôme小黑瓶一共添加24種成分，主打加入品牌專研15年「微生態」技術，如益生元及酵母萃取物，讓皮膚吸收保濕精華後，能有效調節肌膚「微生態」，抑制皮膚出現缺水、出油脂等問題。Lancôme小黑瓶精華質地呈半透明狀，上臉後易推開又不殘留黏笠厚重感，精華更瞬間被肌膚完全吸收，滲透力佳。不少用家均表示只用約1星期，膚質明顯變得滑嫩、透出自然光澤，膚色不均被改善，甚至有「酒糟肌」的用家表示，持續使用精華後，膚況變穩定，不再輕易出現敏感，就算選用新產品亦沒有如以往般出現不良的皮膚反應。

【平價版】L'Oréal Paris青春密碼酵素精華肌底液 50ml｜售價：HK$335 折後HK$249

L'Oréal Paris青春密碼酵素精華肌底液被網民發現，可直接替代Lancôme小黑瓶？(jesshsy@IG)

Lancôme小黑瓶50 ml售價要上千元，但若然每天都使用保濕精華，其實不消3個月內便用至空瓶，對於購買能力較低的小資女或會有點兒吃力，有部分網民發現，L'Oréal Paris 青春密碼酵素精華肌底液是Lancôme小黑瓶的最直接相似的平價替代品，皆因兩者屬同一個美妝集團之外，L'Oréal Paris的精華肌底液竟然有19種成分與Lancôme精華成分是相同？

▼▼▼【按圖看】L'Oréal Paris青春密碼酵素精華肌底液值得入手的地方，及用家點評▼▼▼

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【貴價版】COSME DECORTE 保濕美容液 80ml｜售價：HK$1,135 折後HK$1,093

COSME DECORTE推出的保濕美容液深受日本女生的歡迎。(yui_beauty35@IG)

COSME DECORTE 保濕美容液在坊間被網民形容為「小紫瓶」，更不時佔據日本@Cosme保濕精華排行榜的頭10位，而產品添加品牌多年研製的「重層微脂囊體」（Liposome）成分，讓精華塗臉後，可快速滲透皮膚的深層，防止內外層皮膚出現乾燥缺水問題。

有網民分享到COSME DECORTE「小紫瓶」是保濕精華界中的戰鬥機，當皮膚缺水時塗多厚重的補水乳液、乳霜都不及只用1-2滴分量的小紫瓶，而精華質地水潤晶亮，推開清爽易被皮膚吸收，附帶的淡花香低調怡人，只需用約1星期，便感受到皮膚持續保濕有彈性，就算後續沒有使用乳液，皮膚亦無感到乾繃感，鼻翼兩側的毛孔亦稍微變細。

【平價版】VICHY MINÉRAL 89 火山礦物能量精華 50ml｜售價：HK$350

【平價版】VICHY MINÉRAL 89 火山礦物能量精華 50ml｜售價：HK$350。(starcitysaglikguzellik@IG)

但比COSME DECORTE售價平接近3倍的VICHY 89 火山礦物能量精華，被網民喻為是COSME DECORTE 「小紫瓶」的平價替代品，售價只需$350，而主打溫和為皮膚注滿水分外，針對乾旱沙漠肌，並於小紅書成為熱門討論話題，而它更被網民形容用後的皮膚像喝飽水一樣？

▼▼▼【按圖看】VICHY MINÉRAL 89 火山礦物能量精華值得入手的地方，及用家點評▼▼▼

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