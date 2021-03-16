日本$200以下化妝水10大排行榜　MUJI入圍　第5位濕敷1周減色斑

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-16 08:00

化妝水｜化妝水是女生必備護膚品，有時用化妝水配上化妝棉作濕敷急救；皮膚敏感變紅輕拍化妝水來鎮靜皮膚；日常護膚便視化妝水為肌膚鎖水之用，因而令化妝水的用量消耗極快。近日，日本美容網站DINÉTTE公開「$200以下化妝水10大」排行榜，不少上榜的化妝水價格屬親民級別，但擁有媲美大牌的效果？

化妝水是女生必備的護膚品，加上1年4季都適合使用，所以普遍化妝水的消耗量亦較快。(noriko__ikoma@IG)

購買化妝水前，除會留意化妝水所標榜的成分與功效外，價格高低亦是考慮因素之一。踏入春天，天氣時而濕熱，加上長戴口罩易誘發口罩肌，皮膚容易長出粉刺與暗粒外，角質層亦相對變厚，不少女生也愛濕敷化妝水來維持皮膚的水油平衡，甚至會把化妝水倒進小噴瓶，當作保濕噴霧來使用。

當化妝水耗用量大時，一些屬親民級價錢但又高性價比的化妝水便深受女生推薦與使用，而美容網站DINÉTTE便公開，由網民票選「$200以下化妝水10大」排行榜當中，有6枝化妝水售價不用百元，位列榜首的化妝水更只需HK$59，便購得500ml的大容量？

▼▼▼【按圖看】「$200以下化妝水10大」排行榜，有上榜的6枝化妝水售價不過百元、有1枝更被網民形容為「乾肌救世主」？▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

同場加映：按圖看LDK實測13款保濕精華，Lancôme排12，第2位美白抗炎防粗糙最全能？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

▼▼▼同場加映：按圖看保濕面霜實測結果，女生愛牌Kiehl’s只第17位，罕有出現雙冠軍，兩者皆多功能，被評保濕、光澤效果令人驚訝！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

資料來源：DINÉTTE