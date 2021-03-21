撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-21 22:00

梅小惠與吳孟達、周星馳合作的劇集《他來自江湖》近日重播中，而現年54歲的梅小惠自2004年拍畢《皆大歡喜》便毅然轉行投身公關界發展。近日梅小惠接受車淑梅《舊日的足跡》訪問時，除提到自己回巢當藝人的想法外，更與聽眾談到與舊愛曾偉權的感情，更即席分享自己對婚姻的看法。

梅小惠與周星馳合作劇集《他來自江湖》近日重播中，令觀眾再次關心起梅小惠 的近況。（陳順禎攝）

54歲的梅小惠曾拍過不少的經典劇集，如《蓋世豪俠》、《義不容情》和《皆大歡喜》等，梅小惠更憑傻大姐性格與招牌「馬笑聲」，成功吸引眾多粉絲喜愛。但梅小惠卻選擇在演藝事業上升期時，毅然選擇離開娛樂圈，發展巿場推廣事業，後期更兼營製作總監，並邀請好友阮兆祥和黎耀祥主持《雙祥見》，成績有目共睹。

梅小惠事業發展美滿，卻在愛情路上仍一片空白。梅小惠曾在節目《月光光呵呵呵》分享過：「覺得我最大挫折是成世人只得一段愛情，這個才是人生最挫折！」梅小惠擁有事業卻捉不緊愛情。梅小惠在21歲時，便因出演由胞姐梅小青監製的劇集《滿堂紅》，意外與曾偉權結緣，對方更成為梅小惠的初戀。兩人自始便形影不離，男未婚女未嫁的她們，漸成為觀眾眼中的金童玉女。梅小惠與已故舊愛曾偉權曾是眾人眼中美滿的一對，她曾接受香港01訪問時，直言當年自己與曾偉權分手後，便一直單身至今，但對愛情仍抱有希望：

對婚姻還是有憧憬，而年齡是不會限制愛情的發生。

▼▼▼【按圖看】梅小惠昔日出演過不少的經典劇集，而開朗性格形象深得不少觀眾喜愛▼▼▼

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梅小惠初戀如夢一場 分手只惦記對方的好

梅小惠人生發展尚算美滿，但情路卻過得比別人寂寞。（影片截圖）

梅小惠與曾偉權相愛13年，當眾人以為兩人能步進婚姻當中，卻最終分手收場。有報道指以事業心為重的曾偉權，與想結婚的梅小惠因腳步不一致而分手，當時更有傳因葉麗儀的介入，成為二人的分手導火線，而曾偉權生前接受訪問時亦透露：「蹉跎她 （梅小惠）時間，對她不太公平。」

人生會有唔同過客，應該記得及珍惜佢嘅好，不好嘅就要忘記，否則只會折磨自己。 梅小惠

分手固然心傷，當曾經的陪伴不再熱情如火，甚至逐漸露出疲態，倒不如瀟灑離去尋求屬於自己的價值，就如梅小惠在其他訪問中說：「現在玻璃杯碎了，我也不會裝沒事繼續用，因為就算裝了水，始終有裂痕（會漏水）」梅小惠即使與曾偉權分手後亦不記恨：「曾偉權(權權)喺我人生中好重要的一頁，唔會淡忘，就算離開咗，記憶依然係有，下一個無可能再似權權。」

沒有該結婚年齡 梅小惠一切隨緣方知愛情真正的幸福

54歲梅小惠曾在訪問中表示，曾偉權是她人生中很好重要的一個人。（陳順禎攝）

我相信上天會給我一個更好的人！有機會的話，我也想結婚。 梅小惠

梅小惠接受車淑梅《舊日的足跡》訪問時，透露自己對於愛情還是有憧憬，而梅小惠回顧人生只得一段與曾偉權的感情時，梅小惠除視對方是人生美好的成長經歷外，她亦學會如何與人相處，更了解到自己需要的是那一類型的伴侶：「我唔一定要求對方要照顧我，反而想對方有個人見解、能力。」

時機過咗就無謂後悔或懷緬，我生唔到(BB)可以領養，有啲時刻出現就要珍惜。 梅小惠

54歲梅小惠相信一切隨緣，亦非常享受單身生活，而活得淡然的梅小惠，亦讓人看到世上只有該結婚的感情，並沒有該結婚的年齡。當本以為天荒地老的愛情，也並非想像中完美，學會感恩昔日愛情的美好，亦是對逝去愛情的一種解脫；但若然愛情來到時，也需要傾聽自己的內心，勇於抓緊屬於自己真正的幸福。

【按圖看】梅小惠淡出幕前多年，但她傻大姐的樣貌仍在觀眾的腦海揮之不去？▼▼▼

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資料來源：香港01