撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-30 22:00

福原愛日前傳出與江宏傑婚變，及後被媒體拍到與男性約會，同住一間酒店。福原愛發聲明否認出軌，直言同性男性為「讓我尊敬的友人」，又說兩人沒有同住一間房，但不少人並不接受她的解釋，福原愛「好老婆」的形象依然盡毀。日本雜誌《週刊女性》日前舉辦「不倫藝人」票選活動，邀請1000位主婦參與投票，結果福原愛以336票成為冠軍。

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福原愛婚變早現端倪？

福原愛與江宏傑一向被視為乒乓球界的神仙眷侶，如今傳出婚變及女方出軌的消息，再回看兩人互動，不少人又說兩人關係生變早現端倪。福原愛自小便受到母親嚴厲管教，自小離鄉背井到中國接受訓練，性格自然不像刻板印象中的日本女生般溫柔宛若。

福原愛日前被傳出軌。（IG@aifukuhara9113）

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福原愛婚後放棄運動事業，為愛移居台南，專心相夫教子，因此有意見指她難以適應異國的「鄉郊」生活，所以決定飛回日本，找回適合自己的生活。

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參考資料：Bustle、mindbodygreen、《解構愛情：性愛、婚姻與外遇的自然史》海倫‧費雪 著

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