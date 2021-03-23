撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-23 22:00

【尋秦記】無綫神劇《尋秦記》在相隔20年後翻拍成電影，由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等原班人馬連戲，令人萬分期待。當年郭羨妮被譽為最美女主角，《尋秦記》更是她當選後首部演出的劇集，飾演女主角之一琴清。

【尋秦記】當年郭羨妮被譽為最美女主角，《尋秦記》更是她當選後首部演出的劇集，飾演女主角之一琴清。（《尋秦記》劇照）

今年46歲的郭羨妮畢業於西門菲莎大學，於1999年參選香港小姐競選，以大熱姿態獲得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項，成為四料冠軍，早早已是90年代的高學歷港姐，同屆的胡杏兒則獲得季軍。郭羨妮於自出道以來已受無綫力捧，接拍多部劇集，大多都飾演女主角。事業如日中天，郭羨妮當年的緋聞卻似是不斷拖她的後腿。

【尋秦記】因為拍攝劇集《牛郎織女》，郭羨妮之後與溫兆倫相戀，但因為男方過去的情史多，令到這段戀情不被看好。（《牛郎織女》劇照）

郭羨妮錯愛溫兆倫、陶大宇 屢傳當第3者？

郭羨妮甚有觀眾緣，桃花運也總是不斷，頻頻與一起演出的同劇男主角傳出緋聞。有傳郭羨妮當年與溫兆倫因合作拍攝《牛郎織女》時假戲真做，不過在二人拍拖之前，就有指溫兆倫與前妻因財政問題而爭執，也又傳出溫兆倫舊愛公開斥責他借50萬人民幣不還更出現家暴等，令郭羨妮與溫兆倫二人的戀情一開始就不被大家看好。即使愛得轟烈，也有指因郭羨妮難忍溫兆倫被人討債，二人感情最後無疾而終。溫兆倫多年後在一次訪問中也提到不怕豐富得愛情史被人批評或談論，反問：「相愛有甚麼問題？」既然沒問題，就沒有需要解釋。

據悉當年郭羨妮因與陶大宇拍攝《學警出更》而擦出愛火花，當時陶大宇與結婚7年太太離婚，雖然陶大宇力證郭羨妮不是第3者，但這段緋聞令二人形象插水，2015年郭羨妮約滿離開無綫，因往內地發展，也因此與現任丈夫邂逅。

遇到事身邊沒有一個男人，在一起有什麼意思。 郭羨妮

【尋秦記】當年有指郭羨妮因與陶大宇拍攝《學警出更》而擦出愛火花，當時陶大宇與結婚7年太太離婚，令二人形象插水。（《學警出更》劇照）

郭羨妮嫁「窮」老公：嫁有錢光頭肥佬 通常不快樂

或許很多人覺得郭羨妮情路踦嶇，也定覺港姐冠軍定要找個富商才算有好歸宿，但郭羨妮卻似一直忠於自己的選擇，懶理外界批評。郭羨妮於2011年因拍攝《宮鎖心玉》而認識比她年輕6歳的現任丈夫朱少杰，拍拖數月後便結婚。朱少杰是內地動作導演，很多人都指這段婚姻女尊男卑，更指朱少杰是「窮」老公。

很多人會從功利的角度來看，我不會理會別人的看法。 郭羨妮

嫁有錢光頭佬通常不快樂。 郭羨妮

不過，郭羨妮卻不以為然，曾在不同訪問中都有談及，指她就是愛他丈夫的單純，如他在農村長大，兒時生活環境不好，沒有鞋穿，因此現在特別喜歡買鞋；又指自己其實十分簡單，只想要平凡戀愛。郭羨妮也曾言，覺得大家都覺得她要找個「光頭核突有錢佬」嫁，但她指那些情況往往都不會快樂，而她不是一個那麼注重物質的人，只要愛錫她，也就足夠了。

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