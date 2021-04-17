鍾培生自認對愛情算到盡　形象花心實際專情：我不隨便不濫交

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-17 22:00

鍾培生（Derek）與林作的「百萬擂台戰」早前在全城引起熱議，曾揚言賽前會禁慾備戰的鍾培生，看來對拳賽的勝利勢在必得。但原來情場上的鍾培生，有別於平日「好勇鬥狠」的形象，對於感情事卻是謹小慎微，甚至在訪問中直指自己愛「量化感情」，以致戀情注定失敗。

鍾培生每段戀情也「計到盡」 城中筍盤認自己很有問題

鍾培生（Derek）與林作早前已簽訂合約，兩人將於９月份時進行「百萬擂台戰」。（龔嘉盛攝）

30歲的鍾培生（Derek）是傳媒與網民口中的「億萬富三代」與「香港電競之父」，他除了是「工廈大王」鍾江海的孫子外，據聞鍾培生在22歲創立的電競公司，被指現時市值資產已逾億元，事業有成配上顯赫身世，可說是名副其實的「城中筍盤」。

在這方面很渣、很有問題，我喜歡把感情量化，但愛情不是計數，我就是算得太盡，是缺點。 鍾培生（Derek）

眼看鍾培生的背景與事業，相信亦不憂慮無戀情，但鍾培生曾在訪問中直言自己現時單身外，亦表示自己在24歲已萌心成家立室的念頭，但自覺性格不夠完美、未定性，甚至會視乎女方付出及可以滿足他多與少，鍾培生才會付出相應代價：「我會不欠她，但亦不會多給。」而量化感情無疑是令感情難以維繫，甚至令愛情失去該有甜度。

▼▼▼【按圖看】鍾培生從不介意外貌形象被批評，不時與網民分享私底下的一面▼▼▼

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鍾培生直認愛美女自覺是專一情人 寧可單身亦不強求被愛

鍾培生的個人IG上不時與網民分享他與女星的合照。(khdcheung＠IG)

鍾培生多次對傳媒直言不諱，表示「樣靚身材正」是自己喜歡的類型，雖則鍾培生直言感情偶然存在緣份，有時並不能靠外表決定一切，但若相處上對方未能迎合滿足自己，寧可單身亦不強求被愛。

如果對方未能滿足我所有條件，不希望給假希望對方，寧願選擇自己一個。 鍾培生（Derek）

身為電競公司創辦人的鍾培生，常給予一人一種玩世不恭，遊戲人生的感覺，但鍾培生卻是一位專情的情人：「花心，不過我花心得來好專情。」鍾培生曾在訪問中透露自己是一位浪漫主義的情人，曾經在自己投資的微電影《完美人生》中，呈現現實中哄女友的情節，例如：驚喜贈送朱古力蛋、二次創作搞笑甜蜜圖、擺放心型燈小手作等。

我能給70分，但我會說只能給你50分，最後做的比說的多，所以每個女生分開後都很感激我。 鍾培生（Derek）

敢愛不敢言輕的鍾培生，不會在戀情中承諾對方太多。愛情需要承諾，但有承諾不等於必定幸福，若雙方也甘願相互協調付出，承諾也只不過虛無縹緲的枷鎖。鍾培生每次的戀情終結後，他表示每個前度也是非常感激他，雙方甚至再見亦是朋友。

鍾培生承認對性需求大但拒絕一夜情 期望將來可找到靈魂伴侶

鍾培生曾表示自己是浪費主義的男人，在戀愛間總會做很多手作去哄女友開心。(khdcheung＠IG)

鍾培生曾在節目《女人四十》中承認對性需求大，表示心目中的想中約會是：「在酒精的微醺，帶上美好的親吻和性愛。（Get drunk，good kiss and good sex）」。鍾培生認為「性」是不可缺少的戀愛元素，但鍾培生往往提醒自己「色字頭上一把刀」，雖說不介意肉體有一夜情，但思想與實際方面上，鍾培生仍是介意，甚至是可免則免。

我唔係咁隨便，我唔濫交。 鍾培生（Derek）

要尊重我未來老婆，人哋大家閨秀，我走去識啲本身唔潔身自愛嘅女仔，one night stand完點見人。 鍾培生（Derek）

性愛能調劑感情，但檢點的性生活也是對將來所認定伴侶的一種無言尊重。現時單身的鍾培生，亦期望未來女友能協調他的私生活，輕鬆時能陪伴自己聊天說地，而又能相知相惜的靈魂伴侶。想必大家就如鍾培生一樣，期待著這位理想情人的出現。

▼▼▼【按圖看】鍾培生曾毫不諱言直認自己喜愛美女，鍾培生亦不時在網上分享自己與女星的合照，絲毫不介意外界對他的看法。▼▼▼

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