減肥｜日本大熱「毛巾減肥法」　每日躺5分鐘減肚腩腰圍細2寸？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-12 13:34

腰圍變粗難減？日本醫生福辻銳記（Toshiki Fukutsudzi）在日本電視台節目《中居正広の金曜日のスマたちへ》公開「5分鐘毛巾減肥法，每日躺5分鐘配合一個動作，持續30天便可令腰圍大減，瘦腰減肚腩當真咁容易？

TWICE的Momo擁有令女生仰慕的小蠻腰，她有何減肥秘訣？ (ig@momojype)

腹部贅肉難減，在日本被喻為「美容針炙先驅」的福辻銳記醫生（Toshiki Fukutsudzi） ，在節目《中居正広の金曜日のスマたちへ》分享「5分鐘毛巾減肥法」，方法簡單，工具是每人家中也必定有的毛巾； 有個案腰圍成功縮減7 厘米。

▼▼▼【按圖看】利用毛巾做一個動作，5分鐘完成5個簡易步驟，大約30天就能減走肚腩？ 還可以同時改善走路儀態、拉直脊椎的肌肉▼▼▼

福辻銳記醫生（Toshiki Fukutsudzi）分享到「5分鐘毛巾減肥法」，可以讓人沒有負擔地輕鬆減肥。(《中居正広の金曜日のスマたちへ》截圖)

有網民實測後表示，1個月明顯感覺身體變輕盈，腰圍減少。福辻銳記醫生在節目中提到，腹部出現贅肉，有機會是長期姿勢不良引致骨盆歪斜，當骨盆前傾與前側的筋膜無力時，腹部脂肪便容易錯位，視覺上便形成肚腩，「毛巾減肥法」可改善脂肪錯位問題，達到瘦腰和減肚腩效果。

健身教練：毛巾運動可讓體態變得更有曲線美

節目聲稱利用毛巾並持之有恆可令腰圍大，健身教練梁子雋Leo 表示，「毛巾減肥法」是透過簡單的動作進行伸展，矯正骨盆位置，從而改善因慣性姿勢所造成的體態問題。但是否有效擺脫脂肪則有待商榷。他建議配合運動例如心肺訓練或高強度間歇性訓練，達到更好減脂效果。

【按圖看】健身教練對於「毛巾減肥法」的意見。▼▼▼

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資料來源：《中居正広の金曜日のスマたちへ》