賈靜雯豪門婚姻失敗　姐弟戀再婚悟4大幸福哲學：放下才能往前走

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-16 21:00

賈靜雯和修杰楷婚後共組5人家庭，相當幸福。早前，修杰楷便在臉書發布兩人當年甜蜜擁吻的結婚相，並發文感激賈靜雯對家庭無私付出，真摯告白感動眾人。賈靜雯過去曾有過一段轟烈失敗的豪門婚姻。如今走過悲傷迎來幸福的她，曾於自傳《賈如幸福慢點來》中娓娓道來她從愛情中學會事，並大談愛情幸福該要的4大哲學。

修杰楷與賈靜雯是圈中公認恩愛甜蜜的一對。（修杰楷＠Facebook）

謝謝你總是像太陽一樣讓我們都感到溫度，謝謝你不管再忙再累都願意陪伴我們聽聽和我們說說話。 修杰楷

46歲賈靜雯出道近30年，終憑劇集《我們與惡的距離》中飾演「宋喬安」一角奪得台灣金鐘獎的最住女主角，當時賈靜雯得獎講言時分享到，丈夫修杰楷與女兒們便是她「最佳的保養品」，而劇中角色更讓她明白到：「唯有愛跟放下，才能繼續往前走。」

賈靜雯與修杰楷的幸福愛情，令人相當的羨慕。（alyssachia@IG）

賈靜雯口中放下，或許是指放下從前對失敗婚姻的執著，接受「失敗」在生命中留下的痕跡，儘管曾經多麼的痛徹心扉，但如賈靜雯學會了堅強，現實中的愛情亦沒有一份愛是十全十美，沒有缺點，但可以從愛情當中的跌跌撞撞成就更好的自己，或許都不是一件令人傷感的事。

人不會一直生活在陽光下，所以要學會堅強。

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賈靜雯因為經歷婚姻失敗，更懂得「愛」與「被愛」（alyssachia@IG）

賈靜雯在個人著作《賈如幸福慢點來》一書提到，沒有一種幸福是天經地義就擁有的，賈靜雯就想讓大家知道，正因為她經過跌跌撞撞的愛，讓她學會了如何「愛」與「被愛」。

一個女人就算是經歷過糟糕的過去，不代表會遇見糟糕的一生，幸福總會來的，有時候只是來的晚了些。 《賈如幸福慢點來》--賈靜雯

彼此都有價值給予欣賞

賈靜雯和修杰楷經營家庭關係之道是，欣賞對方在自己生命中所擁有的價值。(alyssachia@IG)

賈靜雯曾在自己的書上談到，修杰楷是一個很細心和很為人著想的人，這些性格特質都是發自內心地去關心對方的需要，並不是因為想討好自己才對你好，好像修杰楷會為她收拾行李，知道賈靜雯是一個經常忘東忘西的人，他就會適時的為你加件衣服。賈靜雯很欣賞並且感受到老公在自己生活中的價值，從而給予欣賞。

在一段愛情關係上，衡量對方的價值，並不在於對方如何盡力取悅自己，或是對方有何社會地位或成就，而是情侶相處之間慢慢發現對方的良知、性格與品德特質的吸引力，才是應該去重視或關注的重心。

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資料來源：《7 Tips for a Remarkable Marriage》；《The Surprising Key to a Happy Marriage》；《賈如幸福慢點來》