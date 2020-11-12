害怕曖昧對象已讀不回？不再做話題終結者：電話、見面聊天10要訣

聊天是一門藝術，但絕對有方法可以掌握。為什麼會有人能暢所欲言，而你卻總是抓不到重點？ 聊天不是靠技術，而是要引起接話方「感到重要」、「興趣」、「受尊重」的三大原則。談話內容更要重質不重量，別再尬聊的漫無目的，也別再自說自話。

聊天代表著雙向的交流，而不是「聊著天」讓人覺得空虛。

絕對要記得，能夠自然聊天的人，其實是有「好奇心」，也就是「我想更了解你」以及獲得能夠「彼此連結」的情報，所以你可以反問自己，會想理解對方哪些部分，如果內心沒有明確的答案，那就會落入無話可聊的尷尬。

本篇分為「訊息」與「見面」兩種聊天型態，讓你減少已讀不回的機率，以及減少冷場的問題延伸，即使不熟識與初次見面的對象都很適用。

溝通不容易，按圖看訊息（電話）聊天的五種提醒▼▼▼

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習慣線上聊天，害怕見面沒話題？按圖看見面聊天的五種提醒▼▼▼

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害怕聊天時說錯話，留下壞印象？按圖看4個聊天技巧提醒▼▼▼

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結語：

談話內容能夠讓人有共同感、思考性、反向詢問、引發好奇就能自然的聊天，先從理解自己對於哪些人事物是有興趣的，以及自身感到重視的，這樣話題的開頭與詢問，就能引起與談者連結。

若是以上的方式都無效，問題在於你們較無共同性，或是你沒有讓對方卸下心防、引發興趣等。

能夠找到彼此吸引、共識感的對象很是難得，不是找不到，而是還沒找到。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Ajin，原文：擺脫NG的聊天方式，讓你訊息與約會都能暢聊的十種提醒】