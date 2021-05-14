減肥｜3步養成易瘦體質戒吃1種食物　毋須戒飯半年減18公斤？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-14 19:00

減肥｜飲水都會肥？是否有「易胖體質」？換另一角度，又是否有「易瘦體質」這回事？原來易肥易瘦，不一定天生，也可能因為後天如飲食習慣而出現這情況；有日本女生6個月減去18公斤，並透過一套飲食方法，令身體容易變瘦，箇中關鍵原來不難做到。

【減肥—易瘦體質】日本女生Noa半年減去18kg，不戒零食，但改進食次序，更養成「易瘦體質」。（IG＠diet_nooa）

「易瘦體質」後天可養成 ：第一步穩定血糖

所謂「易胖體質」與「 易瘦體質」，前者即吸收非常好，有機會代謝不好，後者則吸收沒有那麼好而代謝好。台灣減重醫師蕭捷健，在其臉書曾分享如何以3個步驟，養成易瘦體質。

要改變體質，他指出，以穩定血糖為第1步，一味捱餓或只吃得清淡並非最佳方法，而是要戒升糖高的食物，選吃低升糖指數食物，可減低血糖指數起伏與胰島素分泌； 一般人以為健康的減肥食品，升糖指數其實十分高，如香蕉、西瓜等，要養成易瘦體質，還是少吃為妙。

另外，他也提醒，即使是低升糖食品，食得太還是會胖，減肥遇上「瓶頸」，是身體的保護機制，正常不過，也不用沮喪，只要持續健康飲食，包括要一份碳水化合物，以及恆常運動，2-4星期後，應可見進展。

▼▼▼【點擊看】哪些是低升糖指數食品？易瘦體質第一步做到後，第二步便是減少碳水化合物，每日如何吃？按圖詳看如何3步養成易瘦體質！▼▼▼

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日女生半年減18kg 改變進食次序

減肥方法多樣，最重要是選一種適合自己，又能持之以恆的。日本女生Noa以6個月的時間減去18公斤，並在社交媒體分享減肥心得，不約而同地，她的做法亦是針對控制體內血糖，每餐的碳水化合物都是留待最後才吃，她指出，透過進食次序，令身體更易瘦下來。

▼▼▼【點擊看】Noa的減肥前後對比▼▼▼

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Noa為自己準備了一本「減肥備忘錄」，訂下了25條飲食清單，制定了三餐進食的時間—早上8時、中午12時與晚上7時，嚴格的卡路里與糖分攝取量，奉行高蛋白質、多蔬菜、零油炸食物為主的飲食原則。

她刻意控制飲食的次序，她解釋，若身體首先吸收碳水化合物，會導致體內血糖水平迅速升高，並且分泌過量的胰島素（也稱肥胖激素），使身體更容易儲存脂肪。所以，進餐時應先按序先吃蔬菜、湯、肉、碳水化合物，先以較低卡的蔬菜和湯增加飽足感，亦能避免因肚餓而吃得太多的情況出現，另外，Noa每天晚上也會跑步約20分鐘，並進行肌肉訓練。

Noa反覆提醒自己要注意的飲食事項，如吃飯時不要吃太快、勤喝水、睡前三小時禁食等。她亦會於備忘錄寫下每天的體重與飲食餐單，記錄自己這6個月來的心路歷程。（IG＠diet_nooa）

▼▼▼【點擊看】Noa日常的飲食餐單，每餐有肉、也有碳水化合物，但她堅持進食次序對瘦身效果重要，碳水化合物必須留待最後吃。▼▼▼

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註冊營養師楊蒨珩Stephanie認為，Noa的減肥方法值得參考，她指出Noa透過減少卡路里攝取量與持續運動，可有效達到一個健康的減肥效果。她又贊同，減肥中的女生選擇含高蛋白質的乳製品如牛奶、乳酪等充飢，或進食糖分較低的水果，補充纖維與營養。

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