賴弘國不解與阿嬌離婚原因　憂鬱兩年暴瘦　常提及前度有何因由？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-14 18:00

【賴弘國】鍾欣潼與被封「醫界王陽明」的賴弘國於去年離婚，結束逾一年多的婚姻。鍾欣潼（阿嬌）曾在公開訪談及離婚，指這一刻心態是不會再婚，但不知道以後還會不會。而賴弘國則在訪問中剖白，稱至今仍不解為何會被「退貨」，

鍾欣潼（阿嬌）疑因荷爾蒙失調而身型腫漲；而一向有健身習慣的賴弘國則疑因抑鬱而消瘦不少。（微博@鍾欣潼）

賴弘國不解被阿嬌「退貨」 慶幸沒買豪宅

被封「醫界王陽明」的賴弘國和鍾欣潼「閃婚閃離」，事過境遷，鍾欣潼被疑因荷爾蒙失調致身型腫漲；而一向有健身習慣的賴弘國則疑因受離婚打擊抑鬱而消瘦不少。

賴弘國接受台灣傳媒訪問時稱，心情憂鬱近兩年，體重一度下降12公斤，剖白至今仍不解為何被阿嬌「退貨」 ，但他稱慶幸當時沒為阿嬌在台灣置業，買下豪宅，否則現在便會債務纏身。

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賴弘國指自己對待感情一向很認真，一向都以結婚為前提，否則不會結兩次婚。更直對未來對象要求不高，有穩定工作就可以了，更感慨道離婚影響他很深，但他也補充現在難關已過，會努力工作。

你看我一個婚姻，人生都要毁了。 賴弘國

賴弘國有「醫界王陽明」之稱，和鍾欣潼（阿嬌）「閃婚閃離」後疑因抑鬱而消瘦不少。（m01yb46@IG）

前度為何總是提起你？是餘情未了嗎？

賴弘國自從與鍾欣潼離婚後，他不時便在社交平台或公開場合的發言，甚至接受不少有關離婚的訪問，他都似乎都歸咎於女方，令網友極度不滿，指責他機心重，紛紛為鍾欣潼（阿嬌）抱不平。

關於前度，讚美的話，不免諷刺失真，既然他那麼好，當日為何又要分開？批評的話，又有失大度。那為何總有些人分手了，卻總有人喜歡把過氣情人掛在嘴邊，惹人煩擾呢？有些人分手後時常提起前度，原來背後可能有些原因：

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