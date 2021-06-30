脫單攻略｜撒嬌也分高低手　4個訣竅添男生自信　甘拜你石榴裙下

撰文： 滔客 最後更新日期： 2021-06-30 19:31

這篇文章是特別寫給全身散發出拒絕訊號的女性。這種女性，總是自認獨立堅強、有想法、凡事可以自己做好，她們給別人的感覺是「別靠近我」、「我很好」、「我不需要男人」……等等將異性排拒在外的氛圍，所以即使她們美若天仙、條件優秀，男性大多會裹足不前，不敢放膽去追求她們（玩家除外）。 文：夏雪翼／滔客

因此，這類女性如果希望有異性來追求自己，最好的方法，就是請男性幫她一個忙。為什麼呢？因為這類女性給男人的印象是不喜歡麻煩別人，或是高高在上讓人高攀不起。所以當她們主動請男性幫忙，並且在對方幫忙完之後，謝謝或讚美對方，且還給他一個甜美的微笑，對方就會產生「其實她沒有那麼難親近」的想法。如果他本來就對妳稍有好感，可能就會萌生想與妳發展出更進一步的感情。

請男性幫忙有四個訣竅，請妳務必要記得，這對妳而言是高段的撒嬌，好好去做，保證對方很容易就發現妳其實是很有女人味的。

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