33歲方媛素顏幾乎零差異膚質勝從前　12件私房護膚好物減皺紋抗敏

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護膚｜郭富城太太、「天王嫂」方媛不時在小紅書分享護膚心得，更會素顏示人，被網民讚化妝前後幾乎零差異，又翻出她初出道當模特兒時的素顏影片對比，驚訝現時膚質似猶勝之前。誰說女生顏值一定隨年齡下降？看看方媛有何逆齡保養心得。

33歲「天王嫂」方媛不時在小紅書上分享自己保養肌膚的心得。（方媛Moka@微博）

33歲方媛素顏肌膚「零差異」　肌膚白嫩透更勝從前？

33歲方媛已是兩個孩子的媽媽，保養得宜。她在微博分享自己的素顏照，肌膚光亮透白，令人稱羨！網上流傳方媛任模特兒時期的素顏影片，反而黑眼圈明顯，皮膚暗沉。

如今方媛經過精心保養，膚質變得愈來愈好，即使素顏皮膚依然白皙透亮。（方媛Moka@微博）

▼▼▼【方媛初入行當模特兒時期，素顏皮膚暗啞反顯老？】▼▼▼

方媛護膚好物清單公開　「抗老、抗敏」護膚美容心得

如今方媛經精心保養，膚質變得愈來愈好，方媛分享護膚心得，指自己膚質是混合性，冬天偏乾，夏天偏油，同時伴隨換季敏感問題，所以喜愛質地清爽不油膩，同時具抗敏功效的護膚品。她會選擇抗敏、消退紅腫的乳液，為皮膚形成一層保護膜。

另外，她還分享生孩子後容易疲倦，加上作息不規律，膚況變差，因此注重護膚品的抗老效果，會用眼膜、肌底精華幫助減淡細紋及瘦臉緊緻。護膚品牌如LA MER、CLÉ DE PEAU是她一再回購的「心頭好」。方媛公開自己的護膚好物清單及用後感，有哪些值得推薦呢？

▼▼▼【按圖看】方媛公開12件私房護膚好物都是空瓶之選　抗老減紋全靠一支精華？】▼▼▼

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此外，她還提醒大家不要衝動消費：「護膚產品一定要根據自己的膚質情況選擇，用完了再買，不要浪費、告別衝動消費！」

方媛提醒大家，護膚產品一定要根據自己的膚質情況選擇，不要衝動消費。（方媛Moka@微博）

▼▼▼【同場加映：40歲熊黛林達顏值高峰　素顏照散發少女味　6招氣質美貌勝從前？（延伸閱讀】▼▼▼

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