性愛教室｜小S鼓勵找快樂可以「自己來」　自慰入門4招先用手指？

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-06-26 22:00

自慰／自慰方法／性愛教室｜小S（徐熙娣）向來敢言大膽，對於公開談性從不避諱，她近日接下情趣用品代言，宣傳產品之餘，鼓勵女生要勇於「尋找身體的快樂」；而女生自慰更是自然不過，毋須忌諱。不少研究也指自慰對身體有好處，包括可舒減壓力及有助入睡等。

小S的廣告短片《超敢性日記》以3段小故事，分別講述女生在不同階段對性的糾結。（影片截圖）

「我覺得我太偉大了，居然接了一個情趣用品的代言。」小S日前大方宣布成為情趣用品代言人，指以為廣告片會由她親身上陣示範使用，後來知悉廣告靈感是改編自用家的真實故事，直言更具意義。廣告短片《超敢性日記》以3段小故事，分別講述女生在不同階段對於自慰及性的糾結，例如是少女想嘗試第一次的自慰卻無從入手、性愛時無法享受滿足於是只能靠自己。

小S指，現今仍許多人難接受女性使用情趣玩具，女性都羞於談性，更別談如何自慰歡悅。對於這次接拍情趣用品代言，小S也有感而發：「早就該這樣了，找身體的快樂是我們每個人的權利。」

▼▼▼【按圖看】小S接拍情趣用品代言，敢言言論獲網民大讚▼▼▼

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自慰並不可恥 自己高潮自己來

自慰屬正常的生理需要，自慰隔幾耐一次正常？ 坊間有不少說法，有人說每週1次，又或者有人甚少自慰，但其實只要不影響到正常生活或或自己覺得可以，就毋須太在意限制自慰的頻率。事實上，適當的自慰除了可解決性慾，更對健康可能有好處。

適當的自慰除了可滿足自我慾望，更能達到心身靈的健康好處。（Ava Sol/Unsplash）

紐約神經病學家David Linden在《The Compass of Pleasure》一書指出，女性自慰時，體內的血液循環會增加，釋放安多酚及催產素。這些讓人感到快樂的荷爾蒙，具鎮靜作用，可舒緩痛楚、放鬆肌肉、穩定情緒，等同一種天然的止痛劑，所以亦可透過自慰的方式舒緩經痛。

▼▼▼【按圖看】女生自慰有好處，除了可舒緩經痛，更可以緊緻陰道？▼▼▼

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其實，若然性交時經常無法達到高潮，也可藉自慰探索身體的敏感部位，從而找出改善方法。有自慰習慣的女性，會更清楚了解自己的身體，知道如何的力度、程度、姿勢能讓自己更興奮，把自慰當成是一個自我探索的過程，有助於性慾提高及嘗試新事物的意願，這樣在性交時就可更有主控權。

自慰對於難以達到性高潮的女性也有很大幫助，由於多數的高潮是經由陰蒂刺激，而非陰道插入所實現，對比起做愛，女性在自慰時會更易達到強烈的性快感。

自慰初學者應如何開始？初次自慰4招入門法

明白作為「自慰處女」會緊張又無從下手，最簡單直接的話，手指是自慰入門級的最好工具，利用手指多加摸索，在陰蒂、陰道口或任何一個身體部位進行打圈摩擦，過程中不必急進於插進陰道，只需藉由撫摸的方式去刺激身體，提升自己的性慾及興奮程度。如果你是第一次嘗試，可能單單是愛撫就可足以獲得陣陣快感。

▼▼▼【按圖看】4招自慰新手入門法 原來有一個簡單技巧可增加快感？ ▼▼▼

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想追求更刺激的性興奮，情趣玩具自慰絕對是最佳選擇。（Dainis Graveris/Unsplash）

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