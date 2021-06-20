張頴康太太麥雅緻懷第3胎　相伴相愛14年：期待用假牙食飯慶祝

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-20 21:00

張頴康和太太麥雅緻早前於社交平台分享與一對仔女的「全家福」，相中麥雅緻拿著超聲波照，宣布已懷上第3胎。寶寶性別將在孩子出世時才公開，不過麥雅緻亦表示張頴康羨慕她可以懷孕，並承諾下輩子幫她生寶寶。 二人為圈中出名的恩愛夫妻，維繫感情的方式就是陪伴，以及時常將感謝說話告之對方，表達情感。

張頴康和太太麥雅緻早前於社交平台分享與一對仔女的「全家福」，宣布已懷上第3胎。(cheungwinghong@Instagram)

張頴康麥雅緻因緣分變成一家五口

張頴康與麥雅緻拍拖4年於2012年結婚，先後誕下女兒張雅喬（小豆）和兒子張迅橋（小花生）。二人不時在社交平台發布合照放閃，相戀14年，從兩個單身青年人變成一對父母，由1變2，2變5的過程滿載回憶，張頴康曾在二人相識14周年紀念日在社交平台指，14年轉變非常大，寫道：「真係要多謝當年嘅社交平台Friendster同MSN Messenger，幫我喺14年前嘅今日約咗呢個女仔出嚟睇戲！老婆，多謝你當日應約，而令到我哋有咁大嘅轉變！我愛你。」

俾我呃咗出嚟睇戲！我諗呢個女仔當時完全估唔到，睇咗一場戲之後，竟然從此逃唔出我嘅魔掌。 張頴康

曾遇到爭執 麥雅緻「離家出走」4天

張頴康和麥雅緻的感情，或是建基在不少難關之中，對他們來說，更深刻的一次是在吵架後麥雅緻帶同女兒「離家出走」，4天過後才知她們到了台灣。然而，他們亦作出協議，發生怎樣事情也好，張頴康承諾會作認錯的一方，二人更會積極溝通與陪伴。

▼▼▼張頴康和麥雅緻愛犬Bell Bell於去年七夕因病離世，麥雅緻指愛犬是連繫二人愛情的關鍵之一，張頴康亦指「酒精馬拉松」後，他們倆一同踏出第一步，重新出發▼▼▼

除了陪伴就是陪伴…我倆經常對對方説「謝謝」、「感謝」，眼見太多老夫老妻把對方變成「老奉」，最應該感恩的心，是應該留給伴在身邊的那位！ 麥雅緻

麥雅緻紮實陪伴 成張頴康重要支柱

拍拖初期，張頴康患上銀屑病，頭皮及身上均出現許多點狀的紅白色斑塊，更試過關節痛得不能下床，或需依靠輪椅出入，直至2018年透過生物製劑治療，已清除了9成以上的銀屑。

他曾為銀屑護關會拍攝短片剖白心路歷程，指當時害怕他人知道他的病情，更擔心因而影響工作機會和演出，就如每次知道自己有脫衣、下水的戲份都會擔心，時常想着如何讓化妝師替他遮掩，如何避開鏡頭。情緒受影響之下，幸好麥雅緻沒有嫌棄，更主動上網了解銀屑病資料，陪伴對方面對病情，張頴康更在影片指，是太太陪他打這場杖。

麥雅緻一直支持張頴康追求演員夢想，不時陪伴工作。(cheungwinghong@Instagram)

相信張頴康實力 默默支持追夢

二人結婚之時，張頴康於幕前的工作量不多，收入較不穩定；相反，麥雅緻主力擔任主持，收入相對穩定。雖然麥雅緻父母不反對二人結婚，但她在一次訪問中提及，父母曾詢問他們在收入方面有何計劃，但她始終相信對方實力。

婚後，張頴康曾有一段時間轉行當文員，卻受一次車禍啟發，後悔自己做喜歡的演員事業；麥雅緻知道後，沒有責備，更向張頴康表示不用擔心金錢上的問題，支持他繼續實現夢想，結果張頴康一步一步捱出頭來，2012年因劇集《回到三國》「范根」一角受關注，2016年更獲得「飛躍進步男藝員」獎項。作為演員，張頴康不時需要拍攝親熱戲份，就如劇集《解決師》、《逆天奇案》，分別與馮盈盈及劉佩玥有親熱劇情，麥雅緻亦豪不介意，更大方分享與兩位女藝人的合照。

▼▼▼張頴康和麥雅緻不時在社交平台放閃，張頴康直言如果再揀多次，一樣會娶麥雅緻做老婆▼▼▼

每日支百元零用麥雅緻被批苛刻 張頴康為愛妻平反

張頴康的收入一向交由麥雅緻管理，曾在一次活動中透露自己每天僅有一百港元作零用錢後，網民紛紛指麥雅緻苛刻，張頴康不忍太太受到指責，欲在社交平台撰寫長文為對方平反，指自己絕對夠用，太太需管理整個家庭的所有開支：「就算我搵幾多錢俾家用，都彌補唔到佢為咗個家嘅付出！」「仲有，我好想講，如果冇我老婆一直以嚟管理我嘅生活，唔好話100（元）零用錢，我諗我而家一定仙都唔仙吓！」更曾在一次媒體訪問中指自己未認識麥雅緻前，是個零積蓄的人，自認識太太後才能置業，於性格上有着明顯的改變，甚至「似返個人」。

如果俾我再揀多次，我一樣會決定喺四年後大學畢業即刻娶你做我老婆！我愛你 張頴康

張頴康和麥雅緻維繫感情的方式就是陪伴，以及時常將感謝說話告之對方，表達情感。(cheungwinghong@Instagram)

麥雅緻除了是張頴康在患病時的重要支柱，也是讓他重新對婚姻抱有希望的人。小時候經歷父母離異的張頴康，令他對婚姻失去信心，曾在一次媒體訪問中指，自己是個充滿負能量及悲觀的人，不特別英俊，也沒家底，很難想到婚姻，直至麥雅緻的出現讓他尋回對組織家庭的希望。

老婆，多謝你俾咗個屬於我哋嘅家，我愛你！期待60週（周）年同你用假牙食飯慶祝！ 張頴康

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