戀愛相處｜冷淡期必知！5招拉長愛情保鮮期：偶爾小驚喜不能少

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-01-31 12:01

許多情侶交往了一段時間之後，就會進入比較平淡的老夫老妻時期，兩人不再互相說愛對方，也不會天天見面，感覺回到還沒開始在一起的日子。如果這時沒有特別做些什麼來增添兩人之間的火花，感情就會越來越淡，導致走向分手一途。本篇搭編就來為大家推薦 5 個重燃愛火的小技巧，讓你拉長感情保鮮期，一直和另一半甜蜜走下去。

擺脫冷淡期，與另一半重燃愛火！按圖看看5個拉長感情保鮮期的小技巧▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

Dappei 結語：

每個人都希望找到一位永遠處在熱戀期的伴侶，卻忘了感情是需要努力經營的，希望透過本篇所介紹的小技巧，能讓你和另一半找回當初熱戀的心動感覺，讓這段戀情可以走得更長久。

【相關圖輯】【兩性相處】別放棄與伴侶牽手！拖手保持感情溫度 關係更穩定（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

【相關圖輯】【冷淡期】熱戀期過後甜蜜不再？挽回變淡感情切忌做這4件事（點圖放大閱讀）：

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

該不該一起住？「情侶同居」的 3 好 3 壞，沒做好心理準備千萬別輕易嘗試

別把精神自由依附在對方身上！用 3 招找回感情主導權，我們都應該是那個最愛自己的人

原文：不是不愛，只是感情變淡！ 5 個小技巧讓你拉長「愛情保鮮期」，重燃老夫老妻之間的愛火

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】