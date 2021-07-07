39歲胡定欣情路崎嶇單身多年　屢次戀情失敗決定隨緣：愛情太奢侈

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-07 21:00

39歲胡定欣日前作客訪談節目《單對單》分享自己的愛情觀及經歷，引起熱話，向來予人強勢印象的胡定欣坦言自己害怕「孤獨終老 」，感情空窗期已長達5、6年。硬朗外表之下，隱藏著一顆渴望被愛、被呵護的心，胡定欣如何改變心態，變得享受單身生活？

胡定欣作客黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，暢談愛情觀。（《單對單》截圖）

胡定欣害怕孤獨終老 坦言：愛情太奢侈

39歲胡定欣日前作客訪談節目《單對單》揭露感情觀，令她的愛情生活再成焦點。胡定欣在節目中自曝自己感情空窗期已有5、6年，就連身邊的朋友也開始擔心自己是否單身太久。遲遲沒有遇見「意中人」，胡定欣坦言曾有一段時間非常沮喪，對愛情感到絕望，甚至向朋友傾訴：「我覺得我會孤獨終老。」

談戀愛對我來說是一件很奢侈的事，是一件不正常的事，就像拍拖這兩個字已經與我沒什麼關係了。 胡定欣

眼見身邊好姐妹一個個成家立室、生兒育女，胡杏兒坦言：「你會希望像她們一樣」，她表示自己渴望家庭也喜歡小朋友，曾經有組建家庭的衝動，即將踏入40歲的胡定欣感歎找到真命天子並不容易，既然緣分未到，就先享受下單身生活。

▼▼▼【按圖看】胡定欣在訪問中自揭已有5、6年感情空窗期 努力健身訓練身形卻被男性朋友指會「嚇走人」?▼▼▼

胡定欣愛情路上一波三折 4段情見光死終無果？

作為「單身盛女」，胡定欣總予人女強人的形象，她承認工作時很多時候要爭取機會，大多展現堅強的一面，不過面對喜歡的人，胡定欣也有溫柔小女人的一面。可惜她的感情之路坎坷不順，胡定欣直認自己每段戀愛都很短暫，最長的一次僅維持了兩年半。

過去胡定欣有過多段戀情，全部無疾而終，其中為人所熟知的是2004年她與吳浩康公開戀情，當時男方事業受挫，惹上官非，胡定欣仍不離不棄，在旁扶持，可惜即使共患難仍是分手收場。後來，胡定欣與馬國明傳出戀情，有指拍拖兩年，最終卻因性格不合而宣告分手。後來有傳出與圈外男友沈栢淳（Patt Sham）、知名音樂人陳明道（Terry）擦出愛火，不過兩段感情皆是無疾而終。

胡定欣有過數段戀情，可惜全部無疾而終。(nwuuu@IG)

▼▼▼【按圖看】胡定欣身材超Fit 一星期健身3次練出完美腹肌▼▼▼

胡定欣發展興趣充實自我 硬朗外表下仍渴望愛情

曾憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》連奪兩屆視后，胡定欣事業風生水起，感情卻發展平平。多段戀情無果，她索性將生活重心移至事業及發展自己的興趣上，胡定欣積極健身，還潛心鑽研沖咖啡，更從中悟出一番人生道理：「單身生活就像沖一杯咖啡，最大的挑戰是耐性和心思，因此每一個細節都要花心機。」

靠自己最實在 胡定欣

胡定欣決心愛情隨緣，遇到真命天子前先裝備自己。(nwuuu@IG)

如今再談及愛情，胡定欣認為一切隨緣，「一個人久了會習慣」；不過她仍然渴望愛情，相信總有一天會遇見「一個懂得欣賞自己的人」，只是緣分未到，則選擇繼續等待。生活總有取捨，既然未遇見真愛，胡定欣決心先準備自己，專心做自己想做的事，超目標進發，相信將來總會遇見一個懂得欣賞自己的人，現在最重要的是享受當下。

即使單身，生活也不能將就，得過且過；未遇到理想對象之前，寧願獨自一個好好生活，成為更好的自己。

在這個當下我是自己一個人，就是因為自己一個人，所以可以做所有自己想做的事，自由地享受我的獨處時光，我覺得我很瀟灑。 胡定欣

胡定欣一路以來的心路歷程，讓她慢慢接受單身生活，投入獨處時光。(nwuuu@IG)

▼▼▼【63歲鄭裕玲事業風生水起的鄭裕玲，感情之路卻頗為崎嶇。如今踏入耳順之年，鄭裕玲寧願做單身貴族，活得優雅又自在！==>同場加映：63歲鄭裕玲泳衣舊照獲讚 擁豪宅樂做單身貴族：只做自己喜歡的事】▼▼▼

▼▼▼【身為「視后」蔡思貝背後暗藏血淚史，曾住二百呎睡碌架床、患上躁鬱症，面對批評，她慢慢學懂與情緒共處==>同場加映：30歲蔡思貝揭入行辛酸患躁鬱症跌入「黑洞」：學懂與情緒共處】▼▼▼