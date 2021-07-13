維珍銀河｜布蘭森愛妻相伴45年　當年窮小子買島示愛：愛要讓她知

維珍銀河｜維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）開創太空旅行先河，7月11日乘維珍銀河太空船升空，搶先亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）更早完成創舉。布蘭森向來大膽瘋狂，相伴45年的妻子一直對丈夫既支持又擔心：「如果你蠢到去做這些美妙的事情，那就隨便你吧，但我不會去參加你的葬禮。」



【維珍銀河】太空旅遊服務計劃將在明年推出，根據維珍銀河的說法，目前已有約600人付了25萬美元預訂座位，包括歌手Justin Bieber和荷里活巨星里安納度狄卡比奧。（Richard Branson@Facebook）

太空旅行明年推出：Justin Bieber與里安納度將成乘客

維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）7月11日乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船升空，40多分鐘後順利回程並降落，完成創舉。根據維珍銀河的說法，太空旅遊服務計劃將在明年推出，已有約600人付了25萬美元預訂座位，包括歌手Justin Bieber和荷里活巨星里安納度狄卡比奧。

英國億萬富豪布蘭森，今年已70歲，由創立維珍航空，到實現太空之旅，一直是他的夢想。

布蘭森從小有閱讀障礙，16歲決定輟學創業，17歲創立雜誌社，假裝與知名專欄作家通話，擴大刊物影響力，第一期雜誌賺得8,000美元廣告費；後來他創辦維真唱片公司，然後便是最為人所知的維珍航空，他大膽創新，令維珍很快在市場上打響名堂，開創不少先河。

【維珍銀河】布蘭森回憶，指當年還在經營維珍唱片公司的他，一般需30秒來考慮要不要跟人約會，但當他遇到Joan時，他便已愛上她。（Richard Branson@Facebook）

一見鍾情寵妻 45年：愛她要讓她知道

完成創舉，對於太空旅行的業務發展，布蘭森固然十分興奮，他的妻子Joan Templeman一向支持丈夫大膽瘋狂，曾笑說，若布蘭森在這太空之旅死了，她不會出席他的喪禮；話雖如此，但其實二人結婚逾45年，一向恩愛。

Joan早於布蘭森成為富豪前就認識他，而布蘭森在維珍集團的網站不時寫網誌，其中一篇就談到與妻子的相識，以及自己如何向她展開追求。

布蘭森指當年他還在經營維珍唱片，一般需30秒來考慮要不要跟人約會，但遇到Joan便一見鍾情愛上她。他形容她是一個「貼地」女孩，他平日的花招未必打動她，須要「巧妙地追」。

我覺得你必需努力，要是你只是坐着，等它（愛情）來到，那根本不會發生。要是你真的有興趣，就要巧妙地追求。

那時Joan在諾丁山一家賣懷舊精品店鋪工作，在維珍公司附近。布蘭森鼓起勇氣走進店內，裝作喜歡懷舊廣告牌，經常光顧，當他買到一屋都是懷舊廣告牌，二人也開始走在一起。

【維珍銀河】戴妃也曾到訪布蘭森的小島。（Richard Branson@Twitter）

買島示愛曾因「沒錢」而截順風車回家

相識兩年後，熱戀中的布蘭林，想以獨特方法向Joan表達愛意，剛巧當時有一英屬島嶼出售，他就致電求售，房地產經紀安排他和Joan坐直升機到這小島視察，二人在小島上散步時，幻想這就是他們的家。布蘭林回憶：「其實當時維珍唱片還在發展早期，我根本買不起，但我正在熱戀中。」最後經紀駕走直升機，留下他們，二人狼狽地在島上截順風車才可以順利離開。

雖然布蘭森買不到島，但Joan還是愛上了這大膽小子，之後維珍唱片業務飆升，小島剛好減價，布蘭森終於成功買下內克島，事隔11年，二人亦在島上舉行婚禮，並在島上居住。已故的英國皇妃戴安娜，也曾受邀到訪此小島。

布蘭森常說，人生的成功都要歸功於妻子：「沒有Joan，我就不會有現在的成就。」他竹於2020年在網誌寫：「她是與我結婚30年的妻子，相依44年的伴侶，是我兩位優秀孩子的媽媽，也是智慧的源泉，我有更好的生活，全因為她。」

▼▼▼點擊看布蘭森與妻子甜蜜日常，與布蘭森的成功之道▼▼▼

+ 2

為妻子叫停準備起飛的飛機 愛要讓她知道

結婚45年，布蘭森與Joan仍然保持熱情，布蘭森曾在訪問中談到，數年前，二人在西班牙馬略卡島旅遊，布蘭森因工作要先離開，迫於無奈要把Joan留在機場，但當他坐上飛機，飛機正在駛進跑道，他卻突然有種想法：「我要截停這飛機，回去看看Joan。」於是他跳起，走到前方，說：「對不起，我要下機。」而最後，他也確是下了機。曾被問到愛情如何保鮮，布蘭森答：「你要讓她知道，她有多重要。」

▼▼▼同場加映：Scarlett Johansson主演的英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）於7月上映，Scarlett Johansson兩度離婚，與Colin Jost於去年低調結婚，Colin Jost指Scarlett Johansson對愛情一直寧缺勿濫，他們有很多相似之處對她「有讚無彈」，非常甜蜜▼▼▼

+ 1

▼▼▼黑寡婦｜Scarlett Johansson傳再懷孕 拒被性感標籤：這不代表我｜Scarlett Johansson​一直努力尋求突破，靈魂比肉體更性感，即看Scarlett Johansson​10句勵志「座右銘」▼▼▼

+ 6

▼▼▼點擊看黃德斌在《大叔的愛》中放低「型佬」包袱，演繹充滿「少女心」的大叔▼▼▼