世界接吻日｜9種吻法揭示親密度　偷吻比濕吻親密?這樣吻已紅燈?

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-06 16:48

【世界接吻日】7月6日是世界接吻日，又名「國際親吻日」，宣揚接吻有益，多多親吻愛人，接吻方式揭露心理狀況，兩唇交接間，傳達不一定只有喜歡與憐愛，吻你也不一定代表愛你？也有可能揭示對方已愛得有點累， 彼此關係已亮紅燈。

【世界接吻日】7月6日是世界接吻日，又名「國際親吻日」，由英國人首先發起，宣揚接吻有益，多多親吻愛人，接吻非一定是性愛的前奏。（《金秘書為何那樣》劇照）

不同吻法揭心理：吻頭頂揭關係亮紅燈？長期合嘴吻不夠親密？

「世界接吻日」宣揚接吻有益，可增進關係。外國網站《Healthline》提到接吻多，有機會更長壽，因唾液產生微生物反應，有助增強免疫力。不過，即使撇除長壽與否，接吻對大部份人的意義，這是直接表達愛意的方式。

外國網站健康網站「mindbodygreen」結集性治療師與心理學家，分析不同接吻方法，揭示反映的心理狀況，例如，吻臉頰與頭頂，顯示強烈的保護慾，長期對方都這樣吻你，即這段關係中，他長期處於照顧的一方，或許已經有點累。

至於合嘴吻則表示保守與尊重，若大家長期如此吻法，表示二人不夠親密；「法式濕吻」親密、愛意更強烈，而吻鼻尖又或者偷吻，只是蜻蜓點水式，但未必比不上濕吻，因「偷襲」表示了情不自禁，鼻尖碰鼻尖即想感受對方的一呼一吸。

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