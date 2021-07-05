梁麗翹懶人生酮法不捱餓減15磅　 懶運動必做1招自動愛上行多步

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-05 20:47

減肥｜《東張西望》主持梁麗翹不時在YouTube頻道分享減肥心得，誕下女兒後梁麗翹最高峰時達160磅，節食與做運動減肥但效果不大，之後她以「懶人生酮減肥法」，既不捱餓又少運動，不足2個月成功減15磅且沒反彈，而其中一招更是既免費又可令懶做運動的人有動力走多幾步。

【梁麗翹】梁麗翹慿「懶人運動法」與「懶人生酮減肥」，成功減肥且不復胖。（梁麗翹 Nicole Leung＠IG）

▼▼▼梁麗翹曾嘗試不同方法，如減少量、不斷做運動等等，但都很快候會「反彈」，點擊看梁麗翹減肥前後對比▼▼▼

懶人運動法：運動App賺「消費券」 配合懶人生酮減肥法

梁麗翹2011年參選香港小姐後加入娛樂圈，成為《東張西望》主持，2017年下嫁金融界男友Nic，婚後育有一女Nanette。梁麗翹身材一向玲瓏有致，但2018年誕下女兒後發福不少，產後體重最高峰時更達160磅。她在影片中分享，曾因肥胖出鏡後不好看，被勸「休息一下」，令她情緒低落。

【梁麗翹】梁麗翹的「懶人運動法」，志在培養運動習慣。（梁麗翹 Nicole Leung＠IG）

不過，梁麗翹慿「懶人生酮減肥」，身形回復玲瓏健美。一般生酮飲食是一種「高脂、中度蛋白質、極低碳水化合物」的飲食法，基本原理是進食高脂食物，增飽肚感同時令身體燃燒脂肪，而非碳水化合物。高脂肪食物如紅肉、三文魚、牛油果等都成為主要攝取食物，因易有飽肚感，間接也令你減少每餐份量。

梁麗翹所謂的「懶人生酮減肥」（Lazy Keto Diet），卻不講求嚴格執行份量也沒有精準計算，就只是盡量不攝取碳水化合物與糖份。

不過，梁麗翹近日分享影片原來她還有更多懶人貼士，包括與朋友組成「運動小組」，互相挑戰；另外，她起床後就會換上運動衣，舒適之餘，也方便自己在空檔時做運動。而推動她多走幾步減肥的動力，原來是用手機運動App 。

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梁麗翹的最新影片中提到手機運動App「大家減齡」，可以自動步伐計算積分，累積指定積分便可換不同商店的消費券。梁麗翹指，自己沒有刻意儲積分，只是每天手機隨身，曾經以積分換取一杯咖啡。

「大家減齡」只是云云「運動步行App」之一，此類手機運動App方便使用，最適合運動初哥慵懶地減肥，只把手機放口袋，隨身攜帶，鼓勵用家多走動，逐步養成多走動的習慣。

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▼▼▼同場加映：點擊看梁麗翹「懶人生酮減肥法」，首星期已減去4磅，6步飲食法循序漸進減至約120磅？▼▼▼

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