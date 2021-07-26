性愛技巧｜9個必學抽插招式直達高潮　控制進出節奏延續床上激情

根據時代雜誌（TIME）報導，現代人的注意力只能集中8秒，比金魚還短，因此許多事情都要求快速。不過，我們對性愛的態度是否也該如此呢？到底做愛時應該要像激情A片一樣要越快越好，還是應該慢慢享受？在各種愛愛技巧中，抽插的速度和頻率掌控是相當重要的一環，以下將提供實用的性愛知識與技巧，快速幫廣大男性上堂性愛速成班！

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



女性重規律和持久

性學專家雅姬奧利佛(Jacqui Olliver)表示，大多女性其實都希望能以舒服的姿勢，搭配穩定的速度進行，因為規律持久的節奏較能維持情緒及感覺，讓高潮有蓄勢待發之感。如果伴侶技巧不佳造成不適，或不停變換姿勢打斷連貫的感覺，那麼不管如何狂抽猛送，都是沒有用的。

性別和年齡會影響偏好

很多人認為女性大多喜歡速度緩慢的性交，而男性則偏好較快的節奏。但令人意外地是，根據調查，其實有 31.7% 的女性偏好較快的節奏，比起僅有 20% 的男性，足足高了 11 %。此外，調查中也有一半的男女，都認為快慢交錯的抽插頻率最好。不只是性別，調查也發現年齡會影響一般人對性交速度的偏好。例如年紀低於 35 歲的男女，都較偏好節奏快速的性交；而 35 歲以上的男女，則較偏好速度慢一點的性交。

所以到底有沒有最佳的速度呢？

其實並沒有所謂最佳的速度，多數人喜歡快慢交替進行，例如激情時快，放鬆時慢，但喜好也可能依當天的心情，或興奮的程度而變。因此，大家必須接受沒有標準答案這件事。每個人喜歡的步調都不同，不是一昧加快或放慢就是正確的，重點是要彼此尊重和溝通，才能得到到最棒的性愛體驗。

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掌握速度與激情的 9 個抽插教學

伴侶們可以嘗試不同的抽插模式，看哪一種是彼此最喜歡，也都能接受的。以下提供九種實用方式，供大家參考：

1. 第一印象最重要：剛開始的前幾下最讓女性印象深刻，因此應特別注重，別一開始就橫衝直撞，而要記得充分潤滑，並待兩人都進入狀況之後再動作。

2. 剛開始淺入淺出較有感：男性陰莖最敏感的部分是龜頭下緣，而女性最敏感的部位則是在陰道前段，所以深度較淺的性交，會讓雙方都較有感。

3. 進入狀況後深入更有感：如果女方非常進入狀況，深入的性交是非常舒服的，因為這樣會對陰蒂和陰唇產生更強烈的刺激。此外，深入性交對子宮頸的刺激，也能讓女性產生不同的高潮感受，俗稱的九淺一深是一樣的道理。

4. 混搭拉長性交時間：若想延長性愛時間，應避免快速且淺層的性交，因為這樣容易會使男性刺激過度，造成早洩。用深淺和快慢混合的方式，才較能持久。

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5. 門戶大開狗爬式：嘗試變換速度時，最方便的姿勢就是狗爬式(Doggy style)，因為這個姿勢會讓女生的陰部完全展露在外。

6. 傳教士體位永遠最穩：一般傳教士體位(Missionary)，不但能讓女性感到舒服及穩定，要嘗試速度變化時也很方便。

7. 想像自己在騎馬：進入之後，可以像騎馬一樣慢慢動作，形成規律的節奏。

8. 衝鋒陷陣全身而退：想像陰莖像跳水一樣，一口氣潛入陰道最深處，再完全抽出來。不過使用這個技巧的前提，是女方陰道要足夠潤滑。

9. 老鷹式突襲：這個方式只有在對方非常激情時適用，方法是想像自己是隻老鷹，盤旋在伴侶上方，待看準機，就像老鷹撲殺獵物一樣，突然進入。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：性愛技巧篇－慢慢來還是狂抽猛送？速度與激情大哉問】