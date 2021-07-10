性愛教室｜造愛6個小動作有含義　瘋狂舌吻不停摸腳揭內心慾望

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-10 22:00

性愛教室｜親吻、愛撫後入「戲肉」，幾乎是造愛標準流程。纏綿時未必察覺到的微小動作，原來反映伴侶對你的潛在感覺。若對方經常把注意力放在你雙腿，而非胸部或性器官，並非代表「戀腳癖」，又或者在頸留吻痕，原來另有含義。

即使是親密愛侶，也不一定完全了解彼此，然而，小動作或許不自覺反映出真實想法。肢網站《Elite Daily》專家分析造愛小動作的背後含義，對你充滿激情抑或沒有感情？又或是一種愛意表現？

纏綿時的小動作竟反映真實想法？（《香港愛情故事》劇照）

性愛過程中，如果對方在床上只把注意力放在你的雙腿，而非胸部或性器官，你第一直覺或會覺得對方是「戀腳癖」，但專家卻指這可能只是緊張的表現。

造愛顯吻痕代表宣示主權？

另外，造愛時不同方式的親吻也是別有意思，造愛時不斷舌吻，代表急切地探索你身體；而親吻頸部則是想與你建立情感聯繫，若在頸上留下明顯吻痕，則有宣示主權的意味。

專家總結造愛期間6個小動作的背後含義，讓你從身體語言更了解另一半的內心想法。

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