黎瑞恩結束12年豪門婚姻　抑鬱患大病悟做人要放開：樂觀可以醫病

【黎瑞恩｜單對單】黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，最後一集邀來江美儀與黎瑞恩，把失婚經歷攤放開來，分享單身生活，或許比一雙一對更快樂。黎瑞恩更提到當年離婚原因，曾挽留與埋怨，也曾心有不甘，但卻因抑鬱與胰臟腫瘤，放下「豪門光環」，誤做人最重要快樂與放得開，說：「樂觀真可以醫病。」



黎瑞恩於《單對單》節目與黎芷珊分享失婚經歷。（《單對單》劇照）

黎瑞恩結婚12年終決定離婚：曾挽留但沒意思

今年48歳的黎瑞恩，於90年代是寶麗金力捧的玉女歌手，代表作有《一人有一個夢想》與《愛你這樣傻》，事業如日中天之際，黎瑞恩嫁給金利來集團主席曾憲梓兒子曾智明，婚後退出娛樂圈照顧家庭。

黎瑞恩在訪問中分享與前夫曾經時時吵架，，二人也曾為了對方嘗試改變，但最後都無能為力。（《單對單》劇照）

黎芷珊在《單對單》中訪問黎瑞恩，問及嫁入豪門有否似「囚鳥」，要守規矩，但黎瑞恩就回答其實生活很自由，與普通人沒太大分別，指當年於2014年離婚，非因豪門，而是前夫時時在內地，一家人相處時間甚少，黎瑞恩在訪問中分享，當時與前夫關係不和，時時吵架，曾花數了挽救，二人也曾為了對方嘗試改變，但都無能為力，過一陣子又故態復萌。

我的性格是，當我不信任你時，你說甚麼我都會挑剔你。

2014年年初，有傳她的前夫在廣州包養小三逾兩年，有指對方比黎瑞恩年輕約20年，兩人後來傳婚變。2014年6月，黎瑞恩接受傳媒的電話訪問中親證自己與丈夫已離婚，她亦會獨力撫養子女。黎瑞恩在《單對單》中回望當年決定，也曾幻想離婚後的生活會大大改變，但既然自己會唱歌，怎樣都不致餓死吧，又想到不和諧的家庭，對一對兒女的成長也不好，指：「我最怕拖泥帶水⋯⋯都沒意思了吧，真的（與前夫）不夾。」

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黎瑞恩離婚後曾患抑鬱、生腫瘤悟做人要放得開：樂觀真可以醫病

在離婚的那段日子，一點都不好過。黎瑞恩曾鑽進牛角尖不能自拔兼患上抑鬱，她在訪問中分享，也有心有不甘的時候，曾看心理醫生；禍不單行，她於2015年在街上暈倒，證實患有胰臟瘤，難以切除，黎瑞恩回憶：「這病是鬱出來的，醫生着我要快樂一點。」

黎瑞恩認為，婚姻不快樂，對孩子的成長也有壞影響。（《單對單》劇照）

黎瑞恩不想服抑鬱藥物，也不想每年檢查腫瘤情況，選擇以「過一日、賺一日」的心態去生活，每天都以「我今天要過得快樂」為目標過活。於2018年曾接受訪問被問到當單親媽媽的壓力，她卻不以為然：

其實一個人的壓力，都是自己給自己的，無關單親不單親。

黎瑞恩雖然笑指沒有大筆贍養費，但指前夫對他們很好，十分照顧，也多謝他，與前夫依家關係良好。以至近來檢查，竟發現胰臟瘤竟然消失不見，她有感而發：「原來不要想那麼多負面事，真的可以醫病。希望無論患甚麼病的朋友，大家不要絕望，放鬆及樂觀，凡事都有可能。」離婚已7年，最難捱的霎眼已在身後，黎瑞恩在《單對單》說：

人生在世為求甚麼？就是為了快樂，我每天都要快樂。

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