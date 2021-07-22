Uniqlo無鋼圈胸圍$99　PeachJohn甜美性感　$300以下熱賣胸圍推介

【胸圍／Bra／胸圍推介】平價又好著的胸圍（Bra）不只有Uniqlo？不少內衣品牌如6ixty8ight、Peach John的胸圍同樣價格親民，而且在女生之間評價不錯，款式及顏色選擇多樣，例如碎花款、棉質款、無鋼圈等應有盡有，不論是小胸或是大胸女生也總會找到美麗貼身的選擇。



Uniqlo、6ixty8ight、Peach John的胸圍一向深受女生歡迎，$300以下的胸圍款式及顏色選擇多樣。（peachjohn_hk@IG）

精選 Uniqlo $150以下胸圍 無鋼線簡約設計舒適貼合

Uniqlo推出的胸圍走平價舒適路線，無鋼線胸圍物料輕柔，穿上後舒適且貼合胸部，不容易出現不適或壓迫感。Uniqlo胸圍款式大多風格簡約，以淨色為主，花邊設計不繁縟，適合喜歡簡約乾淨設計的女生，夏天穿T恤時不易「走光」，而且許多款式正做減價優惠，$100以內就能入手。

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精選 6ixty8ight $200 以下胸圍 顏色清新散發少女味

走甜美可愛風的6ixty8ight，胸圍顏色偏粉色調，如粉紫、粉色、橙色等，花款可愛清新，有些以碎花、心形圖案等作點綴，充滿少女心。6ixty8ight胸圍亦有不同功能，有平口、低胸、無痕設計等，夏天女生愛穿平口、露背，也可找到合適款式，方便襯低領衣服。6ixty8ight眾多可愛風的胸圍也不過是HK$200有找，非常實惠！

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精選Peach John $300 以下胸圍 款式多樣甜美不失性感

日本內衣品牌Peach John勝在款式設計更多樣，成熟風或少女風皆有，帶點小性感又不暴露。除了外型設計吸引，Peach John還推出寬帶設計、無帶設計等，更加方便一眾女生襯衫。Peach John柔和顏色的胸圍散發清新夏日風味，重視款式又預算較多的女生，不妨入手幾件心儀款！

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不論大胸或平胸女生，都有機會面對下垂、外擴、副乳等問題。胸部上方與下方同樣「有肉」，雙乳看起來渾圓，是女生夢寐以求的「完美胸型」。有人天生擁有一對美胸，有人則要靠後天，選對胸圍有提升胸型美感，如下垂要選承托力高款式，外擴則要選集中款。

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胸圍該如何清洗？以手洗方法清潔胸圍，較不容易對胸圍質料造成破壞，更加耐用。首先需緊記不能用熱水，否則會令纖維較易受損。此外，很多人直接將胸圍浸泡在水中長達半小時至1個鐘，但長時間浸泡容易令胸圍變色，因此浸泡時間切忌過長，就連胸圍的晾曬方式也有特定方法，究竟手洗胸圍的正確步驟是什麼？

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