私密處護理｜「妹妹」有異味用沐浴露除臭？私密處保養5大常犯錯

私處護理｜私密處清潔次數愈多愈乾淨？不少女生用盡各式方法清潔私密處，日日用護墊、如廁後用濕紙巾擦拭，又或經常用陰道灌洗液等，不過，這些方法是否見得有效？若有異味，以為多用沐浴露洗潔亦大錯特錯。



有哪些私密處護理的NG行為增加感染風險？（veetusa@IG）

私密處護理5大NG行為

私密處肌膚幼嫩，潮濕悶熱，私密處易出現癢癢、發炎等，可能發出異味；想消除「妹妹」異味，有人會以具香味的濕紙巾或沐浴產品； 其實，正常分泌物本身帶有淡淡的、酸酸味道，毋須刻意改變氣味。

另外，也有女生過度清潔，如常年使用護墊，又或用陰道灌洗液等保持陰部乾淨，卻反而容易弄巧成拙，增加私處感染風險。陰部無毛，有助陰部健康嗎？又有哪些錯誤行為會傷害脆弱的私密處呢？

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私密處3個異常現象

除了用正確的私密處清洗方式，應時常留意陰部狀況。清潔不當、受感染、性行為、抵抗力不佳等情況下，都有可能出現發炎情況。要分辨是否有感染，可以先從分泌物的顏色觀察，若分泌物數量突然變化，或出現黃綠色、帶有惡臭的分泌物，就必須提高驚覺，及早就醫治療，以免延誤病情。

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私處毛髮應否修剪？有報道引述研究指曾訪問逾3千名女性，約1成多從未整理，當中超過8成有修剪私處毛髮習慣，約6成會除去所有毛髮。私處毛髮剃掉還是留下來？有醫生指，陰蝨會在性接觸時由一個人跳到另一人身上，如剃光陰毛的確能避免蝨蟲藏在毛囊中。而私處毛髮作用不大，即使脫掉也無傷大雅，重點在於脫毛的過程，留意剃陰毛會否令皮膚受損，毛囊發炎。

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同場加映： 根據統計，25至55歲的女性當中，約有30％產後開始出現漏尿受困擾，且隨年齡增加，尿失禁的情況會越來越明顯，會出現這樣的狀況其實這是我們的骨盆底肌肉失去彈性的關係。為了防止這樣的情形發生，可以透過瑜伽方式增加骨盆底肌肉預防及舒緩尿失禁情況，同時也能幫助女性緊實私密處的好方法。

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