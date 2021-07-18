顯瘦短褲穿搭｜遮肚腩必選Ａ字型短褲　大腿粗忌穿「這類」短褲？

【Uniqlo／GU／短褲／顯瘦】腿粗、臀部豐滿的女生對短褲大多望而卻步，害怕暴露自己的身材缺陷。短褲設計雖然看似差不多，但其實常見的版型可以分為A型、H型和O型三大類，根據身型而選擇不同版型剪裁的短褲，就能隱惡揚善，遮擋肥胖區域，修飾身材，那該如何挑選適合自己身型又顯瘦的短褲呢？



下身肥胖的女生選擇什麼類型的短褲最顯瘦？（jye._.e@IG）

3大類常見短褲版型 瞬間修飾粗壯大腿、肚腩

下半身偏肉感的女生大多覺得自己身型不夠纖細，穿短褲會十分顯胖。短褲款式多樣，只要選擇適合自己身型的短褲款式，就能有效顯瘦。常見的短褲可以分成A型、H型和O型三種類型，「中央肥胖」的女生一定要選擇高腰設計的短褲，能夠遮擋肚腩，若選擇A型短褲，其褲擺略為寬鬆，同時能修飾粗壯的大腿根部，十分顯瘦。以下就教大家如何選擇最「顯瘦」的短褲穿搭法則，即使不是「小鳥腿」或是肉肉身形的女生，也可大方穿上短褲展露雙腿！

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