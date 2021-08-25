性愛恩物｜潤滑液5點使用守則　減下體疼痛不適盡情享受魚水之歡

辦事的時候，不論你是乾妹妹還是濕妹妹，一旦搭配潤滑液使用，什麼事情都會變得順～很多，結束後也不容易出現痠疼感，不過，小編要提醒你，潤滑液也不是隨便用用都可以，它還是有些注意事項需要記在心裡的唷～（黑丟，你記在心裡就好，不用特地筆記下來，小編也是有在顧慮你會害羞的）



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潤滑液分3種

來～潤滑液分做水性、矽性以及油性這3種，水性就是一般情況可用，但需要時不時補一下，矽性可以撐比較久，但缺點就是難洗，至於油性的潤滑液則是可以在水中使用，不過要特別注意的，是不可以和保險套一起使用喔！

油性潤滑液和保險套不能同時用

有些人會拿出嬰兒油或是凡士林當作潤滑劑的代替品，這部分我們下一點說，但如果你們在辦事的時候，是油性潤滑液X保險套，這樣的組合就萬萬不可了，就有可能會侵蝕保險套的乳膠表層，那麼你們就真的危險囉～（給你一個微笑）

潤滑液不能隨便替代

嬰兒油、凡士林、橄欖油、椰子油，一定有人臨時拿這些油當作潤滑液的替代品過，用個一兩次還好，但如果長期使用，它們是有可能破壞私密處的酸鹼值，有些女生還因此念珠菌感染或是陰道炎，所以，不要自作聰明亂省錢！

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還是會有人對潤滑液過敏的

做人不能鐵齒、做事不能天真，還是會有人對潤滑液過敏的，這時候，你可以改成使用標榜天然的潤滑液，它的原料會是維生素 E 或蘆薈這種低敏的成分，使用起來也比較安心。

用情趣小物一定要用潤滑液

初次使用情趣小物的你們，拜託～千萬不要傻傻地給它直接用下去，小編會擔心你的下面是否安好，不論你們是誰要用情趣小物，然後要用在哪裡，潤滑液就是不要手軟的用下去（其實1元硬幣大小就很夠抹了），就是過程中，覺得有點痛就補一些，舒服自在最重要。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】