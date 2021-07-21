做愛後出現胃痛、腹痛等5種不適現象？小心是身體響起患癌警號

愛愛是許多人都喜歡的事，但許多女性不知道做愛後的某些問題，會對她們的健康造成影響，例如輕度感染。以下是一些性交後應注意的一些健康問題和身體症狀：

文：Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



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性交後陰道出血

性交後出血很普遍，如果注意好衛生和定期健康檢查，那麼這個問題就能得到控制，不會對健康造成任何負面影響；但如果置之不理，這個症狀有可能是罹患癌症的徵兆，而讓人渾然不知。導致陰道出血的原因有：

骨盆腔炎症，又稱骨盆發炎症)或性病，如披衣菌感染，又稱衣原體感染)。

陰道乾燥，或萎縮性陰道炎。

陰道損壞

子宮頸或子宮內膜息肉

子宮內頸外翻，或子宮頸糜爛 。

性交後腹部疼痛

如果性交後腹痛，可能是生育系統出現問題的徵兆，並很可能需要治療。如果治療不當，可能會導致性功能和生殖異常的問題。可能導致性交後腹痛的原因有：

過敏反應

發炎

囊腫或卵巢組織破裂

外陰和陰道外傷

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性交後胃部疼痛



性交後胃痛可能來自於以下原因：

在性高潮期間胃部肌肉收縮

性交時若被焦慮或壓力刺激，有時會在性交後引起胃痛。

粗暴的性行為，會讓小腹因承受巨大壓力而疼痛。

子宮內膜異位症

骨盆腔炎症

類纖維瘤

傳染病

性交後陰道損傷或疼痛

這是女性常見的一種問題，可能是因為性交過程陰道乾燥的緣故，而造成陰道乾燥的原因如下：

更年期

生產和哺乳

用放射線或化療治療癌症

手術切除卵巢

使用抗雌激素藥物治療子宮肌瘤或子宮內膜異位

修格連氏綜合症，又稱乾燥綜合症，是一種自身免疫性疾病，會攻擊體內產生水分的細胞。

服用過敏藥、感冒藥和某些抗憂鬱藥。

灌沖陰道

性交前沒有足夠的前戲

性交後陰部發癢

這是陰道內的環境出現問題的警號，可能導致的原因是：

酵母菌感染

陰道炎

毛滴蟲病

陰道受刺激

長瘡或腫塊，同時會使子宮疼痛。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：做愛後要愛自己！性交後常見女性問題】

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