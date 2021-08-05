張雨綺認愛小8歲鮮肉　前夫嫖妓敢愛敢恨2次離婚：終會找到對的人

《女兒們的戀愛》｜內地綜藝節目《女兒們的戀愛4》先導片日前播出，一口氣曝光3對明星情侶，包括網紅周揚青與羅昊、張雨綺與李柄熹、李莎旻子與隔壁老樊，三對情侶皆是首度公開戀情，節目播出後成為話題，讓觀眾又驚又喜。其中33歲内地女藝人張雨綺與小8歲小提琴家李柄熹公開認愛，曾經歷2次離婚的張雨綺傳出新戀情，更是「姊弟戀」，再度引起熱話。



33歲張雨綺日前大方公開戀情，引起關注。（張雨綺@微博）

33歲張雨綺認愛小8歲鮮肉 無懼年齡差距譜寫「姊弟戀」



個性直爽的張雨綺（33歲）日前在內地綜藝節目《女兒們的戀愛4》中大方認愛，與小8歲小提琴家李柄熹（26歲）相戀，據悉兩人已經交往超過200日。張雨綺與李柄熹以「情侶檔」形式一起亮相真人秀節目，二人甜蜜互動，展現滿滿幸福感，相處自然毫無年齡距離。

張雨綺亦真情流露，分享對這段姊弟戀的看法：「跟弟弟談戀愛的感覺，確實很甜，但是也會比較累。」張雨綺坦言過去沒想過與年紀比自己小的人戀愛，「安全感與年齡沒有關係」，張雨綺表示享受當下，沉浸在單純美好的愛情之中。

世界上不管是什麼樣的人，你會終於找到志同道合的一個人，永遠都要去放開自己，去敢於探險和嘗試所有東西，你才能找到那個對的人。 張雨綺

張雨綺日前在微博大方認愛與小提琴家李柄熹熱戀中。（張雨綺@微博）

▼▼▼【按圖看】《女兒們的戀愛4》張雨綺與小8歲的小提琴家男友戀情首度曝光，甜蜜告白：我們每天都像第一天▼▼▼

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張雨綺曾經脾氣火爆衝動 終致愛情失敗死因？



張雨綺個性爽朗又直接，展現東北女孩敢愛敢恨的「真性情」，深得觀眾喜愛。不過有著霸氣御姐氣場的她，也因脾氣火爆衝動，導致感情之路並不順坦，甚至一波三折。其中，有傳張雨綺的幾段感情經歷都曾發生過爭執，導致是非多多。

張雨綺有過多段傳奇情史。（張雨綺@小紅書）

我看男人的眼光，確實不行 張雨綺

張雨綺與大S老公汪小菲有過一段情 驚傳曾扇男方巴掌？

2009年張雨綺與「京城四少」之一的汪小菲高調認愛，但是戀情維持不足一年便以分手收場，有指汪小菲與張雨綺兩人同屬火爆個性，更曾傳二人在家中發生口角而發生互相掌摑。2010年張雨綺與汪小菲宣佈分手，同年汪小菲邂逅大S，兩人一見鍾情，相識不到50天，僅僅約會過四次便互許終生，以迅雷不及掩耳之勢火速閃婚。

張雨綺與汪小菲戀情曾受人矚目。（張雨綺/汪小菲@微博）

張雨綺第一任老公3次嫖娼致離婚 再婚卻鬧出傷人案

另一邊廂，張雨綺也「不甘示弱」，就在汪小菲大婚後不久，她也在微博宣佈了訂婚消息，對方是年長自己21歲的導演王全安。可惜好景不長，2014年丈夫因嫖妓被逮捕，有指張雨綺前夫一個月内嫖妓三次，至2015年張雨綺在微博宣佈離婚，以一句「願你好，祝我安」表明兩人緣分已盡。

張雨綺與王全安於2011年結婚。（張雨綺@微博）

▼▼▼【按圖看】張雨綺曾與大21歲的王全安結婚▼▼▼

愛過，認。恨，也是真的。 張雨綺

與第一任丈夫離婚一年後，張雨綺忽然宣佈與相識僅70日、相戀10天的富商袁巴元閃婚，並於2017年誕下龍鳳胎，戀情再次震驚外界。不過，第二段婚姻依然不順遂，有傳富商老公欠下千萬賭，夫妻又發生爭執，更爆出持刀傷人鬧劇，最後以「家庭糾紛」進行協調處理，二人婚姻隨即亮起紅燈，雙方協議離婚。

張雨綺與富商袁巴元閃婚不過最後也是離婚收場。（張雨綺@微博）

▼▼▼【按圖看】張雨綺與第二任前夫的愛情戲劇性十足▼▼▼

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張雨綺縱然情路一波三折，兩段失敗的婚姻並沒有成為她人生的阻礙，邁入30歲後的張雨綺反而越戰越勇，恢復單身依然敢愛敢恨又無懼一切的她，用自己的力量在舞臺上發光發熱，展現霸氣自信的一面。張雨綺過往參加人氣節目《乘風破浪的姐姐》因「真性情」脫穎而出，人氣急升受到廣大粉絲追捧，迎接事業又一高峰。33歲的張雨綺雖已為人母，不過她保養得宜，婀娜多姿的身材與凍齡外貌獲盛讚。

張雨綺參加《乘風破浪的姐姐》再創事業高峰。（《乘風破浪的姐姐》@微博）

▼▼▼【按圖看】張雨綺保持纖細身材的秘訣▼▼▼

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羅志祥（小豬）前女友周揚青參與內地節目《女兒們的戀愛4》，大方認愛小6歲食品公司好利來執行總裁羅昊：「這是我的男朋友羅昊。」有傳男方家族擁逾10億人民幣資產，與家世同樣顯赫的周揚青門當戶對，據悉二人在工作上認識，男方對女方一見鍾情，大讚周揚青善良及天真可愛，4月初次見面，6月便在一起。

▼▼▼【同場加映：周揚青認愛富二代男友被小豬傷透心分手後領悟：三觀比外貌重要】▼▼▼

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34歲高海寧以傲人身材及豔麗外表被封為「女神」，被異性圍繞的高海寧日前作客訪談節目《單對單》卻透露自己對愛情謹慎，很難追求，因此感情一直處於空窗期。重視家庭的高海寧計劃將來生小朋友，甚至不排除會不結婚獨自生子？

▼▼▼【同場加映：34歲高海寧自認難追愛情寧缺勿濫享受單身：無腦多帥氣我也不要】▼▼▼