七夕｜挑起性慾的內衣顏色排名 　紅色跌出三甲　榜首意想不到？

七夕｜與情人共度浪漫一夜，不少女生都會精心挑選內衣，為這天的「重頭戲」做好準備。內衣顏色有助增加情趣，挑起慾望的內衣顏色要如何選擇？



內衣褲顏色能觸發性愉悅開關？（《熟女強人》截圖）

男女內衣褲顏色喜好大不同 「這顏色」更能挑起男生慾望？



內衣猶如「戰衣」，褪去如同「拆禮物」，帶給另一半驚喜。內衣褲顏色可帶來視覺刺激，刺激大腦。到底什麼顏色的內衣褲帶來更大刺激，帶來性感誘惑？

一項研究針對男性與女性對不同顏色的內衣褲對大腦的刺激程度，總結出男女內褲顏色喜好排名。研究發現，男參加者對所有內衣顏色的刺激均有反應，女性對紅色內衣最大反應，男性反而對紅色內衣刺激度最低，黑色只是排第二，至於榜首，則或者許多女生都沒想過，原來是「這顏色」。

▼▼▼【按圖看】對於男性刺激度最大的女性內衣顏色，排首位居然不是紅色，連黑色也只是第第二，男女對於內衣褲顏色截然不同，究竟什麼顏色最能挑起慾望？▼▼▼

+ 8

男性與女性對不同顏色的內衣褲反應不一。(peachjohn_official@IG)

同場加映：造愛過程中變換姿勢次數越多，女生越易高潮？每個人的敏感帶不一，透過轉換性愛姿勢確實有助找到自己的刺激點，同時加強視覺效果。不過，兩性專家提醒不要盲目跟從AV，在單次造愛過程中頻繁轉換體位，男方可能愈做愈累，女方則愈換愈乾，最終反而壞事，未能好好享受，更遑論有高潮？

▼▼▼【按圖看】造愛換體位不是愈多愈好？專家解答：不要超過○○次▼▼▼

+ 6

同場加映：體毛愈多代表性慾旺盛？女生高潮一定會潮吹？不戴套造愛更易高潮？這些性愛迷思，會影響雙方對性事投入度，甚至造成心理負擔，令性趣大打折扣，台灣兩性專家許藍方解答8大性愛迷思。

▼▼▼【同場加映】專家解答8大性愛迷思：禿頭會影響性能力？ 不戴套造愛易高潮？▼▼▼